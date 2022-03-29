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美5年與30年期債息倒掛 衰退警號

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾釋出5月可能加息半厘信號後，美國短期國債孳息率持續向上，周一（28日）亞洲交易時段，美國5年期國債孳息率升至2.65厘，與處於2.6厘的30年期國債孳息率倒掛，是2006年以來首次，恐為經濟衰退敲響警號。

交易員預測，聯邦基金利率將在今年底升至2.5厘左右。TD Securities亞太利率策略師Prashant Newnaha表示，聯儲局未有出手遏制市場利率預期，令短期國債孳息率向上，孳息率曲線趨平。

有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）昨指出，自3月初以來，美國兩年期國債孳息率已上漲1.1厘。美國兩年期國債孳息率昨在2.3厘左右徘徊，而10年期國債孳息率在2.46厘左右，兩者差距顯著收窄，市場關注走勢出現倒掛的可能。

以往美國陷入經濟衰退前，美國兩年期和10年期國債孳息率往往倒掛。投資者拋售短期政府債券，並買入較長期的美國國債，反映市場對短期內的經濟狀况感到擔憂。

不過，摩根士丹利首席全球經濟學家Seth Carpenter表示，目前的基準預測是孳息率曲線就算倒掛，仍可望避過衰退。

市場關注本周公布聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數。接受彭博社調查的經濟師預期，2月核心PCE將按年增長5.5%，較1月的5.2%升幅進一步加快，再創近40年新高。此外，市場亦關注3月的美國非農職位數據。經濟師預期，3月非農職位將增長49萬個，就業市場持續強勁。

（綜合報道）

[國際金融]