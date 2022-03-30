盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行

明報記者 廖毅然

監督委員會表示，早前聘請了一家獨立顧問公司協助檢討經理人，信託人在整個過程中亦有提供支援。在評估過多家交易所買賣基金經理人後，最終邀請了7家在不同地區具領導地位的交易所買賣基金經理人（包括現任經理人道富環球）提交建議書。

「美國人士」仍未能重新買入

檢討完成後，監督委員會認為恒生投資最適合接任為盈富基金經理人。這項決定考慮到恒生投資的相關經驗、專業知識、本地規模、最新市場發展和盈富基金的未來發展等因素，而信託人亦支持監督委員會的決定。

委員會預計有關交接安排將於今年第三季完成，在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。

恒生投資成為新經理人後，首3年的實質管理費將下調至每年0.022%，減幅約為31%。從第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%，減幅約為40%。盈富基金信託人亦提出下調盈富基金實質信託人費至新實質管理費的同一水平，並與新管理費同時生效。

盈富基金更換經理人後，仍未能讓美國人士重新買入，與此前沒分別。委員會昨晚回應本報查詢時稱，香港很多基金產品包括盈富基金並無在美國證券法例登記，因此不接受美國人為投資者的做法並不罕見。

對於會否更換基金信託人，委員會稱，經理人負責投資，因此在實踐投資目標方面比信託人擔當更重要的角色。監督委員會將繼續留意盈富基金的營運情況，並定期檢視。

稱不接受美國人投資非罕見

恒生投資表示，該行會沿用一貫做法，根據基金的投資準則及投資目標去管理基金，過去一年該行並沒有就投資相關指數成分股的慣常做法作任何更改。

盈富基金去年惹起爭議，源於經理人及信託人均為美資的道富，由於要遵循美國前總統特朗普的中資股投資禁令，盈富基金一度無法投資於被列禁令的中資股。不過，道富釐清禁令內容後，盈富基金可重新買入所有恒指成分股。然而，基金其後更改章程列明「美國人士」不可買入該基金。