淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%

內房相關貸款佔6.7% 未見延遲還款

集團期內客戶貸款增長6.8%至約1.6萬億元，特定分類或減值貸款比率為0.27%，按年不變。該行貸款及其他帳項減值準備淨撥備為19.66億元，按年減少21%。總減值準備為98.77億元，按年增加7.67%。

風險總監蔣昕表示，內地房地產業相關借貸只佔1065億元，佔整體貸款約6.7%，並不涉觸及「三條紅線」的紅檔內房企業借貸，貸款人有77%與國企有關，民企只佔23%，主要內房客戶覆蓋大灣區及一二線沿海城市，未見延遲還款。她認為，總減值準備對特定分類或減值貸款比率近229%已比較充足，今年會繼續緊密關注信貸質量。

因應美國加息，財務總監劉承鋼相信，香港在流動性保持充裕下，會在美國加息一段時間後始跟隨加息，幅度會小於美國，屆時料對淨息差帶來正面的影響。他又指集團的股息派發率一般會維持在40%至60%。