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港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）昨日舉行新一年度企業日，行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）提出三大關鍵戰略，分別是連接中國與世界、連接資本與發展機會，以及連接現在與未來（見表1）。歐冠昇表示，全球投資於中國的資金上有極大增長空間，而中國投資在境外的水平亦偏低，香港可成為「超級連繫人」連接兩方，或反映港交所將繼續延續近年「重注中國內地」的發展路線。

明報記者 葉翠

歐冠昇在昨日發言中，提及今年多項面向中國措施，包括在南向通加入人民幣櫃台交易、互聯互通下擴展更多產品如上市債券、加強中國企業來港上市制度等，以及規劃成為中國首選離岸風險管理中心，並鞏固中國首選離岸融資中心地位（見表2）。

料10年後中國債券和股票 增長至100萬億美元

歐冠昇對內地市場發展相當樂觀，預期中國債券和股票市場的市值，將由去年約30萬億美元，未來10年增長至約100萬億美元以上，形容發展機會是「千載難逢」。

他又預計，更多中國家庭財富從房地產和存款，轉移到資本市場產品，而在當局鼓勵創科政策的推動下，將出現更多獨角獸企業尋求融資機會。

數碼資產交易平台今年推

近年環境、社會和企業管治（ESG）投資備受市場關注，港交所市場聯席主管蘇盈盈透露，集團今年計劃推出數碼資產交易平台「Diamond」，期望可成為一站式交易、清算、錢包管理平台，並接受個人對個人（P2P）交易，可24小時營運及即時交易。她提到，參考市場未來趨勢，平台首階段先涵蓋ESG產品，包括碳排放權、綠色融資等相關產品，不過，近年大熱的加密資產類別則未在考慮範圍之內。

研究引入碳排放交易相關產品

蘇盈盈續稱，平台會建立基礎建設及相關重大配件，擬使用智能合約、區塊鏈、雲端運算技術等。至於本港碳交易發展，她表示，中國的碳排放配額市場僅剛剛起步，存在很大的潛在發展空間，交易所會研究引入碳相關產品，以及建立相關標準，並會與大灣區緊密合作。

此外，歐冠昇透露，不排除未來會收購或伙拍其他企業發展新業務，惟強調目前首要任務是建立業務自身增長的能力。他指出，未來有一定收購計劃需要完成，可能要依賴尋找不同公司合作，或透過收購補充資產，以加快發展及獲得目前所缺乏的人才和技能。

不排除收購或伙拍企業拓新業務

集團財務總監劉碧茵補充，港交所一直投資在人才和科技上，不過隨着通脹上升加上市場「搶人潮」，預期會對集團未來成本產生壓力，將在維持財務穩健和長期發展投資之間取得平衡。