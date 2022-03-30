融創取消發未審核業績 內房勢掀停牌潮

融創當代股價昨挫17%及21%

受到相關公布影響，融創及當代昨日股價分別大跌17.4%及21.3%。另外，於其他「重債」內房如富力（2777）及世茂（0813），昨日股價亦再跌一成。

融創於上周一（21日）公布，指由於內地不少城市因應疫情實施不同程度的封控措施，預期無法趕及在3月底前公布經審核去年度業績，改為公布未審核業績；惟事隔一周，集團前晚「改口」指月底亦無法趕及披露未審核業績，意味將要於4月1日起停牌。

雅居樂擬明日公布未經審核業績

此外，另一備受債務困擾的內房股雅居樂（3383）公布，由於中港兩地的疫情封控措施阻礙核數師進行審計，經雙方討論後，將先於明日（31日）公布未經審核去年度業績，並預期於5月15日或之前公布經審核全年業績。根據港交所（0388）此前聲明，雅居樂倘如期公布業績，將毋須停牌。

據港交所本月因應疫情發出聲明，倘上市公司在3月底前披露，符合監管機構要求及與核數師議定的初步業績；或根據聯合聲明下未與核數師議定的初步業績；又或是管理帳目或重要財務資料，可延遲刊發年度報告，初次延期最多為港交所該聲明刊發日起計的60天（即5月16日）。