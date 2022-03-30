moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩

標籤：經濟

【明報專訊】近日網傳小米（1810）產業鏈企業IPO遭排查，昨天惹來中證監高調否認，澄清未有作出限制政策，亦未展開專項排查。當局更表示，有關上市審核註冊工作會堅持市場化、法治化方向，並依法依規開展發行，公平對待各類企業，確保政策預期穩定。小米則於官方微博回應事件，指控有關消息為不實謠言，已向發布者採取法律行動。

受消息拖累，小米股價昨天一度插近7.6%；不過經中證監和小米即市反駁後，股價跌幅已大幅收窄，收市跌2.5%至14.12元。

上月中國手機銷量 小米排第五

小米此前高調宣布對標蘋果（美：AAPL），要3年內拿下國產高端手機市場份額第一。

不過根據CINNO Research報告指出，小米上月在中國市場的智能手機銷量360萬部排行第五，按年和按季分別下降20.1%和17.9%。事實上，整體市場亦下跌，由於受到宏觀環境影響，加上高端機型需求疲弱與疫情反覆，拖累中國智能手機銷量按年下跌20.5%，出貨約2348萬部，按季則下跌24%。

以品牌劃分，OPPO上月出貨400萬部排行第一，按年和按季分別下降45.7%和25.8%。第二是榮耀出貨390萬部，按季跌25.8%，但按年增1.4倍。蘋果和vivo同樣錄得380萬部，分別排行第三和第四。