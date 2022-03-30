中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩

受消息拖累，小米股價昨天一度插近7.6%；不過經中證監和小米即市反駁後，股價跌幅已大幅收窄，收市跌2.5%至14.12元。

上月中國手機銷量 小米排第五

小米此前高調宣布對標蘋果（美：AAPL），要3年內拿下國產高端手機市場份額第一。

不過根據CINNO Research報告指出，小米上月在中國市場的智能手機銷量360萬部排行第五，按年和按季分別下降20.1%和17.9%。事實上，整體市場亦下跌，由於受到宏觀環境影響，加上高端機型需求疲弱與疫情反覆，拖累中國智能手機銷量按年下跌20.5%，出貨約2348萬部，按季則下跌24%。

以品牌劃分，OPPO上月出貨400萬部排行第一，按年和按季分別下降45.7%和25.8%。第二是榮耀出貨390萬部，按季跌25.8%，但按年增1.4倍。蘋果和vivo同樣錄得380萬部，分別排行第三和第四。