IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響

預告上半年虧蝕 股價先跌後升

許元表示，受俄烏戰爭影響，俄羅斯在美國制裁下，當地《王國紀元》玩家未能在google play和app store下載遊戲及課金，由於遊戲特性是與不同地區玩家作聯繫，因此其他地區玩家的參與度亦受影響。許元又表示，俄羅斯收入佔比約4%至5%。許元透露，集團已將俄羅斯的廣告經費轉移到其他地區，分散用戶量的負擔，以減少損失，同時亦為俄羅斯忠實玩家提供第三方的支付。

派息方面，許元表示，預料今年首兩季虧損，加上現時遊戲行業競爭相當激烈，較多遊戲及科網企業在現金流方面不穩定，集團以恢復充足現金流為先，決定今年不派發股息。

新遊戲方面，許元表示，IGG目前有20多款遊戲項目正處於開發中，今年將有10款新遊戲上線；早於去年第4季推出新遊戲《神域》，上線首月遊戲總營收約3000萬元，前期流程付費反應良好，但後期故事長度不足，導致玩家流失。

他表示，集團看好該遊戲的發展，隨即加大開發遊戲內容，新版本將在下月推出。