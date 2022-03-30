拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚

俄烏談判取得進展之際，美國就業市場持續強勁。美國2月JOLTS職位空缺達1127萬個，接近歷史最高水平。2月的職位空缺比失業人數多出約500萬，創歷來新高。美股三大指數早段上漲，道指升逾200點。泛歐Stoxx 600指數昨升1.6%。國際油價午夜前回落3%。

司法部首次高調表態

美國司法部負責立法事務的署理助理部長Peter Hyun，向參議院司法委員會的兩黨領袖發出的信函稱，司法部認為大型科技平台的勢力擴張，對開放市場和競爭構成威脅，為消費者、企業、創新、競爭力及民主制度等帶來風險。

根據《華爾街日報》取得的信件內容，司法部對參議院司法委員會早前通過的《美國網上創新與選擇法案》（American Innovation and Choice Online Act）及眾議院類似的立法表示支持。

這項法案已在眾議院和參議院的關鍵委員會獲得認可，但尚未在兩院進行全體表決。拜登政府表態支持，提升了該法案最終獲得通過的機會。

科企指法案威脅用戶網絡安全

不過大型科技企業反對立法，恐法案為其提供大眾化服務增加障礙，例如法案將促使它們與其他服務商共享數據，或允許用戶下載未經審查的應用程式，威脅用戶的網絡安全。

美國司法部的信函指出，這些大型科技平台的主導地位，使它們擁有不受約束的力量，影響到其他企業的經營。對它們施加限制，可促進業界的創新和競爭，令一些新興經營者可成為大型平台的制衡力量。

不過一些保守派政客對擴大政府的監管權力持審慎態度。一些民主黨人，特別是來自加州的議員，就憂慮法案針對少數大型科技企業。

另外，歐盟國家即將通過的《數碼市場法案》（Digital Market Act，DMA），要求WhatsApp、蘋果iMessage等，與規模較小的通訊平台互相支援，被網絡安全專家質疑，將WhatsApp等端對端加密服務，與一些安全性較低的SMS系統互相支援，會影響信息加密的效果。

哥倫比亞大學電腦科學教授貝羅文（Steven Bellovin）稱，沒有辦法將具有不同設計特點的軟件的不同加密形式融合。不同軟件兼容，可能會導致降低設計標準。例如當一個軟件支援多方加密通訊，而另一個軟件無法做到，維持它們之間的兼容，通常要放棄加密。

若要維持一些加密操作，將意味不同平台之間的信息傳送，需要解密及重新加密，打破了端對端的加密鏈，可能造成安全漏洞。

（綜合報道）

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