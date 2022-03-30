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AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO

【明報專訊】美國國際集團（美：AIG）提交了旗下壽險與退休業務SAFG Retirement Services的上市申請，是其精簡龐大保險業務的重要部署，也是美國今年迄今規模最大的首次公開募股（IPO）。完成上市後，該公司將改名為Corebridge Financial Inc.，而AIG仍將持有Corebridge逾五成股份。

AIG形容，該業務是美國「最大的退休解決方案和保險產品供應商之一」。截至去年底，管理4110億美元的客戶資產。AIG花了數年改革架構，重點包括分拆人壽和退休業務。

管理資產達4110億美元

直至周一，AIG宣布與貝萊德（BlackRock）（美：BLK）達成協議，讓後者管理AIG高達1500億美元的資產。與貝萊德達成協議前，AIG以22億美元現金，將其人壽和退休業務的9.9%股權，出售給黑石（Blackstone）（美：BX）。兩家公司建立「長期戰略資產管理關係」，管理初始規模為500億美元的人壽和退休投資組合，預計這500億資產將在6年內增至925億美元。

Corebridge的集資規模及每股價格尚待確定。截至2021年底，該業務的總股本為289億美元，這代表其帳面價值。申報文件顯示，該業務在2021年的收入按年增長逾五成至230億美元，約一半收入來自投資，其他來自保費。Corebridge計劃在紐交所上市，股票代碼為CRBG。

受通脹加劇、俄烏危機等影響，美國金融市場今年劇烈波動。今年迄今，不包括特殊目的收購公司（SPAC），只有33家企業在美國IPO，集資額僅27.5億美元，是2016年以來最差的季度表現。

（綜合報道）

[國際金融]