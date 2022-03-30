霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品

Martin表示，今年初，市場預期美國聯儲局會加快加息步伐，然而俄烏衝突爆發影響市場情緒，相信聯儲局會因應市場信心變化再度調整加息步伐。目前市場正受俄烏衝突影響，變得非常波動。另外，雖然3月份聯儲局加息0.25厘，但是未必可以緩和高通脹，因為油價攀升至高位以及美國國內消費力強勁。Martin認為，聯儲局正處於舉步維艱的時期，一方面要平衡高通脹，另一方面要維持國內經濟增長。

平衡通脹經濟增長 儲局舉步維艱

在此情况下，投資市場並非毫無選擇。事實上現市况有利固定收益市場，並產生推拉效應（Push-pull effect）。他解釋，經濟衰退風險正在持續增加，但與此同時，央行不可能採取激進政策，投資者則會更加謹慎。因此，一些防守性較高的行業包括石油及天然氣等板塊，會吸引更多資金流入。他又特別提到，汽車行業雖然屬於消費周期行業，在美國近日強勁的消費市道下理應受惠，然而目前經濟狀况將導致行業面臨困境，並維持一段時間。

經濟將面對下行壓力，信貸市場短期內違約率將大幅上升，並進一步限制企業增長。但由於去年利率處於極低水平，以致歐美市場新發行活動創紀錄以來新高，許多公司都發行債券，並產生龐大債務。目前通脹正在持續加劇，人們希望在利率上升環境下，尋找具有增長潛力、成本較低的投資項目，高收益產品將會得到投資者青睞。

選存續期較短高收益債券

他又指出，新冠病毒疫情下，股票及其他投資項目受到很大影響，但信貸市場卻沒有經歷很大的危機，相反，更多企業或投資者買入固定收益產品作為緩衝，以應對供應鏈危機及新冠病毒疫情變化。Martin續稱，倘若投資者憂慮通脹持續升溫，可選擇存續期較短的高收益債券，這類債券對利率敏感度較低，可在加息周期提供穩定回報。從歷史數據可見，高收益債券與政府債券沒有太大關係，在加息周期往往不受影響。因此，現時企業有較低槓桿水平及更多現金資本，這反映他們能對抗高通脹，並有能力抵禦收益被蠶食。與此同時，消費者在過去兩年積存大量儲蓄。有研究顯示，過去兩年，歐美國民總共存有超過70萬億美元儲蓄，因此他們同樣有能力抵禦未來通脹升溫。不過社會的基層人士，僅擁有限的資產，在這段時期將會承受龐大壓力。所以在投資層面上，要分辨公司服務性質、對象，以及是否有足夠資本面對未來高通脹、經濟下行環境。

目前雖然未看到通脹帶來全面影響，但預期高通脹將維持至2023年，短期內違約率未達至頂峰。然而當企業資金耗盡，或無法再融資以繳付即將到期的債券，違約率就會飈升，Martin表示情况可能會在2023年出現。他建議，倘若憂慮違約風險，可以選擇高級抵押產品，產品優勢是可獲得發行人的抵押品或某種形式的資產如房地產、有形資產作保障。倘若公司出現違約情况，高級抵押產品持有人可以優先得到還款。

料中央適時維穩 內房債仍值博

去年，中國恒大地產（3333）出現嚴重債務危機，Martin認為投資內房債仍值博，雖然內房市場仍未恢復，市場對行業亦未樂觀，加上環球面對衰退風險，都進一步打擊投資者信心。然而對內房在中國市場有非常重要地位，倘若危機進一步惡化，中央仍然會適時作出防禦並穩定市場。短線而言，內房債仍會波動，不過相信長線會有不俗回報。

策略方面，現時基金經理都會盡量分散投資，以達到分散風險效果，目前普遍選擇較高防守力行業，例如醫療健康及互聯網及科技行業。回望2008年的金融海嘯，危機結束後互聯網行業表現相當不俗。而在現今社會，互聯網對個人及企業亦尤其重要，更不受經濟衰退或疫情影響。「經濟衰退時，不少消費者會盡量節省日常開支，但不會中斷網絡。」

黃清瑤 明報記者

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