大灣區GBA專題：入籍三大方法 落戶還看年齡職任學歷

積分落戶政策 分數愈高愈大機會

第二：是積分落戶政策，積分愈高，愈大機會可以辦理入戶，能否順利入戶要依照名額分配，分數愈高愈大機會。舉例來說，假設申請人年齡35歲或以下，任職企業的中級職位，但就讀非全日制大專學院，只能得到80分。倘若年齡為35歲或以上，任職中級職位以及持有全日制大專學歷，則可獲得80分。社保方面，如果有繳交社保，每月可獲得3分，上限為45分。發明專利方面，倘若申請人持有國家發明專利，可獲得30分。

第三：是投靠落户，包括夫妻隨遷，即與深圳人結婚登記超過兩年；子女隨遷即18歲以下子女的父母其中一方有深圳戶口，對被投靠人有法定撫養責任，或徵得撫養權屬方同意遷戶的未成年子女；長者隨遷即持深圳戶籍男性年齡超過60歲，女性超過55歲，夫妻需一併提出申請，可以投靠持有深圳戶籍8年人士入籍。

然而，有關當局宣布今年內將會調高入籍政策，例如將核准類學歷人才的要求由原先的大專畢業調整為全日制學士學位或以上；積分落戶方面則由原本沒分數下限，變成需要至少110分以上才有機會成功入籍。投靠落戶方面，夫妻需要結婚至少5年；長者隨遷方面，投靠人需持有深圳戶籍15年。至於政策將會何時實施將有待公布，有需要人士應把握目前機會盡早入籍。落戶流程方面，申請人需進入深圳人社局網站，填寫個人資料登記，及後需要到政府指定醫院檢查身體，並將有關資料遞交到人社局網站系統，取得深圳落戶指標編碼。當申請人獲得《招調工通知》文件（即市外招聘人員文件），可以前往深圳市公安分局領取《戶籍准予遷入證明》，及後可到深圳市派出所領取新的居民身分證。

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