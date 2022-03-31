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賭廳再爆「穿櫃桶底」事件

【明報專訊】澳門賭廳在2014年4月爆出，「疊碼仔」黃山向賭廳客人收攬100億元捲款而逃，當時震撼業界。事隔8年，又爆出有人訛稱與一個貴賓會合作，在貴賓會開設大額帳戶提供「櫃桶」服務，以高息向200多人收攬超過2.8億元存款，但有18人報警指無法取回2700多萬元。據稱部分存款已被集團成員據為己有，事件對已嚴重受壓的賭廳業界無疑是再踩一腳。

據澳門媒體報道，案件已有2名男子落網，已移送檢察院偵辦，另1名主腦已逃離澳門。涉案大額帳戶早於2019年10月開始運作。當中有兩名受害人指出，曾經有3個月每月收到1厘利息。

訛稱與貴賓會合作 收攬逾2.8億

當地司警發現，「櫃桶」營運人只是與博彩中介私下合作，在貴賓會內營運，並於2021年9月29日有人報案後當日凌晨停止運作，最終貴賓會結業。司警曾經在嫌疑人於路氹兩間娛樂場的經營點及皇朝區辦公室，發現大批經營文件、電子設備、現金和籌碼逾60萬元，亦在電腦和伺服器發現大量客戶資料，將繼續調查。

此前，澳門賭廳業界曾在2014年4月爆出「黃山事件」，涉案人黃山向客人收攬100億元，但是沒有存入賭廳帳戶，最終捲款而逃，最終觸發金麟貴賓會等多家賭廳結業。黃山則在2016年被人發現已逃到越南下龍灣。