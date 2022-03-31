moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

錯判形勢 港科探索純利瀉九成 3月GMV撲10億 達TVB電商全年目標

【明報專訊】本港電商龍頭HKTVmall母企香港科技探索（1137）雖然連續兩年盈利，但港府去年派發電子消費券冀振興經濟，平台推出大量七折優惠券「留客」，結果錯判形勢，令營銷開支大增近億元，拖累純利大跌92%至1478萬元（見表1）。副主席王維基強調，集團仍是業界龍頭，業績披露平台3月訂單交易總額（GMV）料按月增15.5%，逼近10億元，更已相當於TVB（0511）電商今年全年目標。

明報記者 周綺琪

港科探索昨日績前股價升1.1%。集團去年度營業額達31.3億元，按年增長8.8%；年內經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年跌52.3%至1.127億元。集團自2020年恢復派息後，2021年再度暫停派息。管理層坦言，汲取去年教訓，未有計劃就即將發放的新一輪消費券推出優惠，會透過服務質素留客。

多媒體廣告收入飈近4倍

港科探索去年GMV為65.73億元，按年升10.4%，今年GMV目標為80億至85億元，按年增長21.7%至29.4%。隨着物流及配送能力加強，集團有信心可在未來3至5年內，每年總商品交易額可達120億至150億元。此外，集團去年多媒體廣告收入按年升近4倍至9050萬元。

王維基提到，「人流」及「物流」為電商行業最主要的根基，其中現時「物流」則為最決定性因素，而部分平台物流基建未做好，導致過去數月無法接收訂單。因此，他相信集團可以繼續領導香港網購市場。

受第五波疫情爆發影響，HKTVmall物流配送早前一度受阻礙，導致今年2月份訂單取消率達3.4%，惟集團指目前前線人手及訂單完成率已回復正常，3月GMV預料按月升15.5%，相當於9.86億元，有望再創歷史新高。相比去年收購另一本地購網平台「士多」的TVB，不論去年業績及今年GMV目標，仍然領先不小（見表2）。

今年未擬推優惠撼消費券

集團行政總裁（香港）兼執行董事周慧晶表示，今年起發展重點將重歸擴充物流基建，並預告集團未有計劃就即將發放的新一輪消費券推出優惠。她續稱，集團未來5年將合共投資8.6億元作加建，包括現時57萬方呎全自動化物流配送中心，增加至90萬方呎等。其中集團首階段優化派送服務目標於今年上半年實行，把每日訂單截單時間延遲至下午1時；客戶若在此前落單，翌日則可收取貨物。至於第二階段則在明年上半年推行，目標為客戶在午夜前落單，翌日已可收貨。

不過，港科探索計劃再度大手投資，其「燒錢」速度或惹人關注。集團至去年底止手頭現金約6.24億元，較2020年底減少約33.8%或3.18億元。