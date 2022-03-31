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長汽績後升一成 未擬撤出俄羅斯

標籤：經濟

【明報專訊】長城汽車（2333）董事會秘書徐輝於業績上表示，今年首季晶片仍會緊張，第二季開始有緩解迹象，今年將加大力度購買晶片，維持今年銷量目標190萬輛，即較去年銷量128.1萬輛約增加48.3%。徐輝又表示，因戰爭及制裁因素，俄羅斯當地人消費意欲減弱，汽車銷售下跌，短期波動性較大，同時亦影響生產，但就長遠而言，俄羅斯對汽車產品需求仍然存在，公司將謹慎處理在當地的投資項目，目前無計劃從當地撤資。長汽昨日績後升一成，收報13.46元。

今年將銷量目標增加48%

徐輝表示，許多中國公司於俄羅斯有不少業務，公司在當地的投資周期達4、5年，總投資額累計達30多億元人民幣，會密切關注政局發展，進行生產調整。他並表示，俄羅斯的收入佔比約3%至4%。

投行大和預料，長城汽車強大產品線及智慧汽車技術將於今年重估，但上半年仍受商品通脹和晶片短缺影響，不利盈利。大和重申長城汽車「買入」評級。

交銀國際：關注比亞迪銷量增長

比亞迪（1211）方面，投行交銀國際表示，比亞迪股價已大致反映毛利受壓，原材料成本上漲已成為行內普遍問題，關注比亞迪銷量增長，大量在手訂單及新車型周期支持下，維持今年120萬輛的銷售預測。

該行維持比亞迪「買入」評級，目標價277.19元。比亞迪績後升3.6%，昨收報223.8元。