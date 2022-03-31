港家庭負債佔GDP增至93.1%

私貸增長下跌至1.6％

報告指出，本港家庭負債在2021年上半年及下半年均穩步增長4.4%。其中私人貸款增長由2021年上半年的5.3%放緩至下半年的1.6%，而住宅按揭貸款增速則由4%加快至5.7%。

但金管局強調，一直密切監察家庭負債，並定期向銀行收集數據。大部分家庭負債為受宏觀審慎政策框架規管的住宅按揭貸款，以及有金融資產作抵押，為財富管理客戶提供的貸款。以上兩種貸款已佔大約90%的家庭負債。考慮到以上因素，以及家庭資產淨值維持在較高水平，金管局認為家庭資產負債情况仍然健康，相關信貸風險在控制範圍內。

報告又指出，港人的置業負擔能力仍然偏緊，2021年第4季的樓價與收入比率達至19.8，反映樓價等於家庭全年入息的19.8倍，而1997年的峰值約為15。另外，金管局表示，去年第4季的收入槓桿比率亦達至92.9%的高位，遠高於其長期平均值。報告認為，新一波本地疫情以及重新收緊社交距離措施可能會拖累經濟復蘇，並抑制住屋需求，美國政策利率前景的不確定性亦將繼續影響物業市場氣氛。