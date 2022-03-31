東航發全年業績 評估空難影響

【明報專訊】東航（0670）昨日在業績報告中指出，旗下東航雲南一架波音737客機於上周在執行昆明飛往廣州的航班失事，集團高度重視，立即啟動應急機制，全力展開救援及善後工作。目前事故原因尚在調查，並稱將密切跟進調查的後續進展，評估空難對其財務狀况、經營成果等方面的影響。
三大中資航空股昨日公布去年業績，全部虧損均按年擴大，且均不派末期息。國航（0753）去年第四季虧損63.21億元（人民幣．下同），較第三季虧損35.36億元擴大，以致全年虧損擴大15%至166.35億元，前一年虧損為144.09億元；東航則蝕122.14億元，按年擴大3%，其中第四季虧損40.52億元，較第三季虧損29.54億元擴大。南航（1055）去年虧損121.06億元，按年擴大12%。期內國內客運收入上升18.8%，國際客運收入下降47.85%。受惠貨運需求的增加，尤其是疫情影響下國際貨運需求的增加，貨運及郵運收入上升20.58%。
國航、東航及南航去年全年營業收入分別按年上升7.23%、14.78%及9.81%，惟去年下半年收入均較上半年下跌。三間公司股價在績前造好，國航收升2.58%、東航收升2.68%，南航收升4.06%。