新PS Plus擬6月推 最平48元 冀推動主機銷售 應對Xbox Game Pass

新的PS Plus訂閱服務將於6月推出，並設3款等級的服務。「PS Plus Essential」基本套餐將取代原有的PS Plus套餐，玩家每月可下載兩款遊戲，與多人在線對戰，收費不變，月費為48港元。另新增兩款高級服務，例如「PS Plus Extra」升級套餐，享有基本套餐所有權利，並有多達400款PS4及PS5遊戲可供選擇，月費為75港元。

頂級套餐限現有PS Now服務地區

另一款新增的「PS Plus Premium」頂級套餐，可供選擇的遊戲較Extra多出240款。不過這套餐的雲端串流服務僅限於現有的「PS Now」服務地區，香港區沒有串流功能，因此月費為85港元。

業內人士認為，SONY加強遊戲訂閱服務，是要應對被稱為「遊戲界Netflix」的微軟「Xbox Game Pass」，此服務讓遊戲玩家通過雲端服務，在手機、PC或Xbox主機玩視頻遊戲，毋須添置昂貴硬件。

微軟亦為「Game Pass」大灑金錢，以總計760億美元收購視頻遊戲開發商動視暴雪（美：ATVI）和Bethesda（B社）母公司ZeniMax等，以引進它們的熱門遊戲。

值得注意的是，動視暴雪擁有超過3.7億月度活躍用戶，隨時令微軟扭轉與SONY的競爭。面臨供應鏈等挑戰，遊戲主機銷售在過去一年受到限制，但SONY的遊戲收入暫時仍力壓微軟。

不過SONY只有微軟約十分之一的自由現金流，沒有足夠資源像微軟般大舉收購，引入更多流行遊戲。SONY因此選擇增強自己的開發實力，早前斥36億美元收購遊戲開發商Bungie，並以未透露的金額收購遊戲工作室Haven Studios。這量入為出的做法，與SONY影視業務決定不與同行一起加入串流媒體領域燒銀紙的做法呼應。

《華爾街日報》指出，SONY與微軟遊戲服務之間的另一差別，是SONY選擇將最新的自家遊戲，優先在零售渠道發放，供傳統遊戲玩家購買。微軟則接受新遊戲即時引入訂閱服務的做法，吸引玩家使用基於訂閱的遊戲產品。

遊戲可串流到PC和PS5等

SONY即將推出的升級訂閱服務，試圖在串流遊戲領域加強與微軟競爭。新服務將允許用戶將遊戲串流到PC、PS4和PS5。玩家在決定購買前，可嘗試更多遊戲。

PS行政總裁Jim Ryan稱，通過引入升級服務，確保SONY提供最優質的內容。新訂閱服務將包括《死亡擱淺》（Death Stranding）、《漫威蜘蛛俠》（Marvel's Spider-Man: Miles Morales）等遊戲。

（綜合報道）

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