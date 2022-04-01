港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱

明報記者 周綺琪

根據統計處數據，2月零售業總銷貨價值臨時估計下跌14.6%，重返去年初水平。

而按零售類別劃分，月內僅得超市、新鮮蔬果等類別錄得升幅，臨時估計按年增長分別為5.8%及14.3%。同時，2月則以鞋類及其他衣物配件類別銷售額跌幅最為嚴峻，臨時估值按年下跌60.8%。其次則為服裝、珠寶首飾及鐘表等類別，臨時估計分別按年下跌35%和33.6%。

港府：零售業短期內仍持續受壓

政府發言人表示，由於本地新冠疫情急劇惡化及防疫措施進一步收緊，令市面人流驟減、消費氣氛轉弱，導致零售總銷貨價值2月按年大幅下跌。撇除農曆新年銷售影響，今年首兩個月零售銷售額繼去年連續4個季度錄得按年升幅後，轉為按年下跌4.9%。

發言人續稱，近期本地疫情逐步緩和，但相信零售業短期內仍持續受壓。政府已推出多項紓困措施，為未來新冠疫情減退後、經濟能迅速復蘇鋪路；其中即將在4月發放的新一輪消費券將會對零售業提供一定支持。

本月發消費券 商戶料推動生意有限

不過，謝邱安儀表示，大部分受訪零售協會會員反映，由於第五波疫情對業界影響較此前更為嚴峻，不少會員反映儘管近期市面情况有所改善，但由於除了日常用品，顧客對其他消費品購買意欲甚低，估計3月份情况與2月接近，僅個人護理產品、超市、健康護理等與疫情相關類別可錄得增長，其餘眼鏡、百貨、時裝、珠寶鐘表等仍同告下跌，個別商戶更預計跌幅仍達六成。

謝邱安儀表示，業界普遍預期，消費券發放後市面人流會回復正常，但對銷售幫助估計則不太樂觀，部分公司更稱相信生意會持續疲弱。