正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標

擬售20至30個合作項目套現

集團指出，去年不少房企出現流動性問題，影響消費者信心，故今年首季銷售較為平淡，但近期包括央行、銀保監等都發聲，六部委亦表態要有效化解房地產行業風險等，相信政策已「見底」。

副主席劉偉亮預料，今年1至3月份淡季過後，樓市或會有「小陽春」，集團將會加緊銷售盡量回籠資金。

正榮管理層表明，為增加現金流，有意出售更多合作項目，當中已準備向合作方轉讓約20至30個合作項目，包括12個自持投資物業等，爭取在未來數月逐步落實，實現更多回籠，惟受限資金相信仍約3至6個月才恢復。

正榮截至去年底淨債務與權益比率為85.5%，按年升20.8個百分點，現金對短期借貸比率約1.1倍，2020年底為2.2倍，以及剔除預收銷售款後的資產負債率為74.9%，按年跌1.7個百分點。

集團執董、副總裁兼財務總監陳偉健稱，去年下半年市場比較困難，為確保開工及經營，集團與不同金融機構合作，導致非傳統融資增加。

陳偉健指出，集團一年內的短債344.3億元，當中65億元人民幣債中，61.8億元已完成展期，其他短債亦已在友好協商中，將以自身現金流、回籠等去安排。至於境外美元債，近期已完成5隻2022年到期美元債的置換。