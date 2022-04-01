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時代中國今年銷售目標大削逾三成

標籤：經濟

【明報專訊】受行業去年嚴重受壓影響，時代中國（1233）去年純利按年跌34%至32.6億元（人民幣，下同），末期息每股派0.787元，按年削近九成。近年合約銷售衝刺至近千億規模，惟主席岑釗雄表示，新一年度合約銷售目標僅650億元，較去年完成合約銷售削減幅度達32%。

岑釗雄解釋，今年調整銷售目標，主要因為行業面臨巨大變化及調整，主動將銷售規模下調至650億元，可以讓公司銷售安排更輕鬆，不需「以價換量」。

主席：不需「以價換量」

以650億元的保守目標，意味時代中國將合約銷售倒退至近2018年水平，2018年集團完成合約銷售為605.9億元。而在今年首兩個月，時代中國的累計銷售為96.04億元，按年僅跌19.2%，較市場普遍跌四成至六成為佳。

截至去年底，時代中國手頭現金約206.57億元，按年減少近半，受限制銀行存款增加34.1%至59.39億元，按年升34.1%。去年計息銀行貸款及其他借款為533.94億元，按年減少13.2%；淨負債率76.7%，按年反彈11.1個百分點。

時代中國一年內到期借款按年減少39%至110.2億元，當中今年4月分別有兩筆美元債到期。集團指出，早前已回購約8278萬美元債券，餘額約為3.42億美元，目前境內境外資金調撥渠道亦暢通，公司正在籌備資金，有信心按時償還。