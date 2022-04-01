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內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季

【明報專訊】受疫情封控措施影響，3月中國製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動PMI及綜合PMI產出指數分別為49.5、48.4和48.8，分別按月跌0.7、3.2及2.4點，全部處於50以下的收縮區。國家統計局表示，疫情及地緣政治不穩因素對企業生產經營活動造成一定影響，三大指數均降至臨界點以下，表明經濟總體景氣水平有所回落。華泰研究分析，疫情防控已給3月增長帶來較大負面影響，且可能延續至第二季，料4月影響或更顯著。

明報記者 陳麗歡

月內，製造業方面，生產和新訂單指數分別為49.5和48.8。摩通表示，後者表明，由於需求預期仍然低迷，疲軟或會持續到第二季；同時， 由於疫情封鎖措施，供應商交貨時間顯著延長，月內供應商配送時間指數為46.5 ，按月跌1.7點，為去年3月以來的低點。

非製造業商務活動指數 7個月最大單月跌幅

摩通又表示，大宗商品價格上漲亦大增生產成本和場外價格，採購量指數按月跌2.2點至48.7，主要原材料購進價格指數按月升6.1點至66.1。

與製造業相比，服務業受封城措施影響的壓力更大，該月非製造業商務活動指數跌幅為去年8月以來最大單月跌幅。商業活動按月跌3.2點至48.4，新訂單按月跌1.9點至45.7，供應商配送時間跌4.6點至45.2。國家統計局分析師趙慶河表示，從行業分析，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業受疫情影響較大，業務活動明顯減少，商務活動指數均下降20點以上，企業經營壓力加大。

華泰研究表示，3月的負面影響或延續至第二季，同時需提防房地產企業現金流緊絀對金融系統潛在衝擊。華泰認為，內地經濟運行面臨多重壓力，穩預期和防風險政策仍有待落地，包括穩地產、及時調降 LPR（貸款基礎利率） 或實際融資成本。

華泰研究：內房現金流緊絀或存風險

摩通預料，政策方面，財政措施是近期的主要手段，除中央的減稅措施外，上海市還公布減稅、財政補貼、減租等21項扶持實體經濟措施，料人行將有更多寬鬆貨幣政策，包括降準和降息。本周三（3月30日），總理李克強召開國務院常務會議，要求部署用好政府債券，擴大有效投資。