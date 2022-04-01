油價回升 中石油上年多賺3.8倍

董事長：採多方舉措 保原油天然氣供應

期內，中石油的勘探與生產業務的分部經營利潤按年大增1.96倍，賺684.52億元。煉化及銷售業務則扭虧為盈，分別賺497.4億元及132.77億元，天然氣及管道業務的盈利跌39%，主要與年內來自重組收益減少有關。進口天然氣虧損則按年減少69.47億元。

現金流充裕 股息派發率推高至45%

財務總監及董事會秘書柴守平解釋，這與進口氣成本下降、直接開拓終端用戶、推進天然氣價格市場化、國家頒布進口氣政策加大退稅力度等有關。另基於2021年度經營良好，現金流非常充裕，因此將股息派發率推高至45%。他預期，今年資本開支會按年減少3.7%至2420億元。

戴良厚表示，集團會加大新能源投資，涵蓋風光、氫能及地熱，投資力度按年大增逾兩倍。長遠冀在2035年時實現油、氣、新能源業務三分天下，天然氣產量佔油氣當量約55%。到2050年時，新能源有望佔總能源量一半水平。當中在新能源開發利用冀達到總當量2300萬噸標煤水平，產量佔比達總能源量7%。