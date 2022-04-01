moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Morningstar研究：港基金收費透明度不足

【明報專訊】基金評級公司Morningstar發表投資者體驗研究報告，評估環球基金投資者承擔的費用。研究顯示，香港基金收費和支出的評分為「低於平均」，因為香港基金普遍收取首次認購費，而零售投資者較難購買不設分銷回佣的基金，令收費透明度不足。按資產加權計算，本港可供銷售股票和債券基金費用率分別為1.85%和1.35%，在各市場中屬偏高水平。

分銷銀行主導 資產管理公司乏議價能力

單計本港註冊股票和債券基金費用率，分別為1.37%和1.07%，較整體為低。Morningstar表示，本港基金分銷主要由銀行主導，約佔總銷售額80%，令資產管理公司與銀行就佣金議價時缺乏議價能力，目前佣金佔基金管理費的三成至六成，對於小型或新興資產管理公司則會更高。

Morningstar亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示，全球有18個歐洲和亞洲市場，仍然採用收取首次認購費及分銷回佣的做法，令收費透明度不足，基金分銷商與投資者的利益未必一致。

網上分銷渠道增 長遠收費更具競爭力

不過，市場推出更多網上分銷渠道及智能投資顧問，長遠而言有望令基金收費變得更具競爭力。綜觀環球數據，亞洲市場的基金收費仍然屬於偏高水平，環球市場基金收費則整體持續下降，基金投資者普遍能因此受惠。

此外，研究亦顯示，香港零售投資者較少使用ETF，過去兩年ETF成交量佔港股主板成交僅有5%至6%左右。該行指出，因為香港沒有資本增值稅，投資ETF也沒有稅務優惠，在港投資ETF缺乏財務吸引力。