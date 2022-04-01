Morningstar研究：港基金收費透明度不足

分銷銀行主導 資產管理公司乏議價能力

單計本港註冊股票和債券基金費用率，分別為1.37%和1.07%，較整體為低。Morningstar表示，本港基金分銷主要由銀行主導，約佔總銷售額80%，令資產管理公司與銀行就佣金議價時缺乏議價能力，目前佣金佔基金管理費的三成至六成，對於小型或新興資產管理公司則會更高。

Morningstar亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示，全球有18個歐洲和亞洲市場，仍然採用收取首次認購費及分銷回佣的做法，令收費透明度不足，基金分銷商與投資者的利益未必一致。

網上分銷渠道增 長遠收費更具競爭力

不過，市場推出更多網上分銷渠道及智能投資顧問，長遠而言有望令基金收費變得更具競爭力。綜觀環球數據，亞洲市場的基金收費仍然屬於偏高水平，環球市場基金收費則整體持續下降，基金投資者普遍能因此受惠。

此外，研究亦顯示，香港零售投資者較少使用ETF，過去兩年ETF成交量佔港股主板成交僅有5%至6%左右。該行指出，因為香港沒有資本增值稅，投資ETF也沒有稅務優惠，在港投資ETF缺乏財務吸引力。