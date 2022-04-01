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美核心PCE升5.4% 略低預期 仍較1月加快 39年最大升幅

【明報專訊】美國聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在2月按年增長5.4%，略低於分析師預期，不過較1月的5.2%升幅進一步加快，是1983年4月以來最大升幅。計入食品及能源價格的美國整體個人消費支出（PCE）物價指數，在2月按年升6.4%，高於1月修正後的6%升幅，再創40年新高。

利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局今年餘下的6次會議，將再加息兩厘或以上，意味一些會議將加息半厘。通脹高企，加上俄烏局勢未明，美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾100點。今年首季，道指和標普500指數跌約3%，納指跌逾7%。

美擬釋油儲 國際油價跌逾4%

為應對通脹加劇，美國準備釋出戰略石油儲備（詳見A24版），國際油價昨晚跌逾4%。另一方面，油組與盟友（OPEC+）昨舉行部長級會議，議決5月的每日原油產量提高43.2萬桶，維持輕微增產的目標。

當前OPEC+與代表西方石油消費國的國際能源署（IEA）緊張關係加劇。OPEC+決定，不再使用IEA的數據。IEA成員國則準備於周五商討集體釋出油儲。高盛的大宗商品分析師指出，釋出油儲將有助今年油市供求趨向平衡，但不會解決結構性不足的問題。

面對通脹高企，美國2月消費者支出按月增0.2%，升幅較分析師預期低0.3個百分點。反觀1月的消費者支出按月升幅上修至2.7%。

由於美國新冠變種病毒Omicron的疫情在2月減退，消費者在餐廳用餐及旅行等服務支出，按月增加0.9%，不過商品支出有所下降。至於2月消費者收入則按月增長0.5%，較1月的0.1%升幅有所加快。

美國首次申領失業救濟人數跌至50年低位後，上周略為回升。在截至3月26日當周，首次申請失業救濟人數增至20.2萬人，略高於預期。

法3月通脹率升5.1% 有紀錄新高

美國通脹維持高位之際，法國3月通脹率按年升5.1%，創1997年有紀錄以來新高。此外，德國3月消費者價格按年升7.3%，創30年高位。

俄羅斯總統普京昨表示，已簽署法令，規定外國買家須由周五起，以盧布支付天然氣費用，否則供應合約將會終止。受消息刺激，盧布兌每美元昨晚升至82.2左右，幾乎收復2月底以來的跌幅。

瑞典快時尚品牌H&M（瑞典：HM-B）表示，近期銷售增長有所放緩，在3月按年增6%，較截至2月底的首財季所錄得的23%按年升幅大為收窄，反映俄烏衝突對其銷售影響。H&M已暫停在俄羅斯的銷售。該品牌有4%收入來自當地，H&M股價昨跌逾一成。

（綜合報道）

[國際金融]