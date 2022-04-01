MC仁盼藉NFT重新定義藝術 學者徐家健：投資有道可以邊玩邊賺錢

本地藝術家MC仁也即將與《明報》聯乘，推出一系列有關「九龍皇帝」曾灶財的NFT作品，但他認為NFT這個新平台應該用來做實驗和反思，

「我當然唔會用Pop嘢來做，會嘗試另一種玩法，睇下作品可以附帶幾多value。」

除了在藝術界掀起波瀾，不斷有NFT以高價售出，成為金融科技（FinTech）的另類投資新貴，

但經濟學者徐家健提醒投資NFT要有策略，識玩可以「邊玩邊賺」，但走錯路隨時「投資變投井」！

採訪：何雍怡 攝影：何雍怡、黃永昌

Presented by：WAW Creation

以NFT表達公共藝術意義更大

MC仁有很多身分，其中一個是塗鴉藝術家，他說公共藝術或街頭藝術的原動力是在不公平的界線下做一些事，用NFT這個新平台來表達街頭藝術更有論證空間，「NFT好似公共藝術，有人在一堵牆上畫畫，無人能擁有該幅牆，所有人都能影selfie。」同時因為有區塊鏈，原作者的版權又不會被磨滅，所以NFT於他而言是一個「版權遊戲」。他認為現時大多數人只是搶着製作NFT頭像，或者希望買到一些熱門NFT之後再高價賣出，最重要是能引人排隊購買。但他不甘於只是這樣，希望藝術創作者可以借NFT這個新平台做實驗和反思：「NFT唔只係一個新消費模式，而係探討『如何消費藝術？』甚至『如何消費不能被消費的藝術？』這類問題。」

二次創作「九龍皇帝」曾灶財 致敬街頭藝術

去年年尾，MC仁來到《明報》資料室，翻查所有有關「九龍皇帝」曾灶財的檔案，再二次創作製成不同形式的藝術作品，嘗試回答以上問題。「香港最出名是霓虹光管，在一個不夠空間的城市裏宣傳，店舖細細，但掛在牆外的霓虹燈招牌就大大，是一種充大頭鬼的廣告效應。」霓虹光管氾濫的年代，也是曾灶財在街上畫得最多的年代，兩者的痕迹如今也所剩無幾。「塗鴉第一人」今次不塗鴉，希望把「九龍皇帝」回歸街頭，「用霓虹光管箱代替塗鴉，想讓大家知道這是一個街頭藝術家的作品，曾灶財是個街頭藝術家而非書法家。」

增添與觀眾互動 讓作品附帶更多價值

至於NFT，他已想到如何創新地玩，「每個artist的concept都可以很清晰地寫在（NFT的）description上，所以今次這批作品會在物件的description上做多啲，令件事更加有深度，會嘗試另一種玩法，睇下作品可以附帶幾多value。」

MC仁在法國美術學院修讀觀念藝術，他重視作品與觀賞者之間的互動、觀眾的參與和體驗。因此，他想透過今次作品清晰告訴大家，街頭藝術不只在舞台上的那部分，而是有空間互動性，城市人和城市、香港和街頭作品之間還有很多討論空間。

NFT如Hip Hop 去大台化重新建立群眾

MC仁的另一個身分是本地Hip hop樂隊「大懶堂」（LMF）主音之一。LMF在90年代成團後，作品一直以「貼地」的歌詞表達社會問題，雖受樂迷歡迎，但更多時被形容為「粗口樂隊」、「唔decent」，在情歌當道的CantonPop市場下，樂隊的作品難入主流，因此MC仁更明白NFT對創作者和藝術的意義。他以Hip hop為例：「Hip hop的成功就是小眾奮鬥史，我們不是被推介出來，是寧願做一間獨立小公司去重新建立群眾，現在人們開始明，去大台化亦是如此，這是人類藝術向前行的位。」

歌手推個人NFT 宣布主流已死

早前達明一派成員劉以達亦加入NFT世界，不過今次以個人名義在OpenSea出歌，包括一首向英國樂隊Pink Floyd結他手David Gilmour致敬歌曲。MC仁說，達明一派是主流，但香港人從來無認識過劉以達的歌，「他現在就走出來話畀人知，呢個唔係主流唱片公司推介嘅劉以達，明的人就知，根本所有做自己嘢的人，從來都不是主流世界推介出來，喺我角度便是宣告主流已死。」MC仁亦強調：「我當然不會放Pop嘢上自己NFT，好憎Pop嘢、想Pop嘢死嘅人先會去嗰個世界。如果有人仲講會用NFT搞間紅館唱顧家煇金曲，那些是撈唔掂的人借NFT來撈嘢。」

盼在元宇宙起「高山」

配合NFT一起崛起的還有元宇宙(Metaverse)一詞，不少名人已在元宇宙買地，MC仁也有興趣，問他加入後會做什麼，他沒有一絲猶豫：「我梗係想起番個『高山』啦！」說的是Beyond和英國搖滾樂隊Radiohead也曾在那裏舉行過音樂會的「搖滾聖地」高山劇場。

投資NFT首要有興趣 玩而優則買

當天一同受訪的美國克林信大學經濟系副教授徐家健，是促成好友MC仁和《明報》合作的功臣。我們借機請教他投資NFT有何策略？徐家健認為，最基本的策略就是先要對NFT產生興趣，可透過遊戲化金融（GameFi）邊玩邊賺錢，不要純為投資而買，並憶起著名經濟學家張五常曾經教路，投資當代藝術有兩個條件：一是不要只集中買貴價的藝術品，因為100件藝術品裏可能只有一件有升值潛力，所以要分散投資；二是投資者本身要喜歡那件藝術品，即使金錢上沒有升值，都可以放在家中作觀賞用途。

否則當投資者不熟悉市場運作時，很多時都是「投井」多過「投資」，最後慘蝕收場。同樣邏輯也可套用到買NFT上，徐家健說：「當抱着『打機』心態去玩的時候，過程是享受的，會覺得『交學費』很正常，蝕錢也不會太心痛。」漸漸自然愈來愈熟悉這個市場，就可以開始從投資角度分析什麼受歡迎、有升值潛力，最後可靠玩得出色而賺錢。他又提醒，要小心看一些高價交易NFT背後的細節，有些可能只是表面帳目高，大家若相信這種「造市」，盲目跟風便會中了陷阱。

NFT收藏家：集體回憶有價有市

可能你還未搞清楚什麼是NFT，什麼是元宇宙，但本地有商業機構早已在一年多前「起動」，投入這股數碼洪流的懷抱，區塊鏈投資及技術公司TimesCapital便是其中的先鋒，其董事鄒健宏(Kenneth)十分看好這個市場的前景。

Kenneth看好不是空談，還有具體行動。線上，他的公司早已斥資在元宇宙虛擬世界兩大龍頭之一Sandbox 買了地，密鑼緊鼓準備大展拳腳，包括創建演唱會場地、藝術展廳；線下，位於新蒲崗的studio和工作室預計也會在今個月投入服務，稍後《明報》的首套NFT，以及日後發行的NFT也會一起合作。

談到《明報》以「九龍皇帝」曾灶財為主題的首套NFT，本身也是NFT收藏家的Kenneth認為甚具特色和收藏價值，事關曾灶財是香港最具特色的代表人物之一，絕大部分香港人的記憶中都會有他的存在。

「將這個有街頭文化特色的本地iconic人物和他的新聞故事數碼化變成收藏品，是藝術融合現代科技的好配搭，加上是《明報》發行的首套NFT，作為NFT收藏家，我一定會捧場。」

事實上，Kenneth指大部分香港人，包括他自己也很懷念昔日時光，懷念昔日在街上到處見到曾灶財的墨寶，所以他覺得這類可找回港人很多美好記憶又別具特色的數碼藏品一定有價有市。

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