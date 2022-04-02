中國或讓步 允美方全取審計底稿 個別敏感企業撤美上市 中概股早段急漲

明報記者 蔡穎霖

消息刺激在美上市的中概股急升，截至昨晚約10時，阿里巴巴（9988）、京東（9618）及嗶哩嗶哩（9626）的ADR均較港收市升逾3%，本周被美證交會（SEC）列入臨時除牌名單的富途（美︰FUTU）及愛奇藝（美︰IQ），昨晚早段分別急升8%及11%；恒指夜期最多高水408點。

據彭博報道，中央最快今年中向美國監管機構公開中概股審計底稿的全部審閱權限，為防止世界最大的兩個經濟體進一步脫鈎，罕有讓步。消息人士稱，中證監正跟其他監管機構起草框架方案，將允許大部分在美上市中資公司，能夠保持其上市地位。

中方傳屬意保留大部分中概股美上市

不過該名消息人士又稱，中央也準備接受部分握有敏感數據的國企和民企退市，目前仍在討論之中，有待最高領導層的認可，希望能在夏季前後達成協議。消息人士預計，框架方案將釐清哪些數據會觸發國家安全顧慮，有關當局正討論阿里巴巴等處理大量消費者信息的公司，是否被歸類為「觸發國家安全顧慮」。報道指倘若方案得以推進，不但會結束中美數十年來的爭端，更意味中國經濟面臨眾多挑戰之際，中央願意在國家安全顧慮和投資者與企業的需求之間平衡。

阿里是否涉國家安全 當局仍在討論

事實上，上月中曾有外媒引述消息報道，中方擬讓步，或允許中資企業向美國監管機構提供審計信息，並澄清哪些信息可在海外披露。但及後隸屬SEC的美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）多次發聲明強調，對中資企業會計審計底稿的可見度，須與其他國家在美上市公司達到相同水平，直言在完全取得審計底稿這一點「不容談判」。

SEC主席Gary Gensler本周亦再明言中企須完全遵守美方審計要求，稱「幾乎沒有妥協餘地」。他續指，若中國想保護企業的財務文件，「可簡單地將上市地方轉移到非美國交易所」。當局同日宣布，再把5家中概股列入有除牌風險的臨時名單，第三批包括百度（9888）、愛奇藝、富途等；累計已有11家中概股根據《外國公司問責法》被列入臨時或確定名單。