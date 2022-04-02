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恒指次季開局反覆 跌逾400點後倒升

【明報專訊】港股次季開局走勢反覆，恒指昨早隨美股低開，一度最多跌438點，但收市倒升42點或0.19%，報22,039點，10天線（21,849.66點）失而復得。北水第二日暫停，以致主板成交額只有945億元，為去年底大除夕半日市以來，首次不足千億元。國指升11點或0.15%，報7537點。科指則連跌兩日，昨天收報4524點，跌33點或0.74%，失守10天線（4561.34點）。

北水第二日停 主板成交縮至945億

申洲國際（2313）昨日急跌後反彈，昨天漲5.73%，為升幅最大藍籌；中生製藥（1177）為跌幅最大藍籌，昨天績後跌7.98%。騰訊（0700）低開高走升1.23%，友邦（1299）和匯控（0005）分別升0.73%和0.28%。

摩根士丹利發表報告，將恒指今年底基本情境目標預測削近一成，由25,000點調低至22,600點；最新目標相當於以預測市盈率10倍估值，較原先的11.1倍為低。該行也將國指預測由9000點下調至7600點，下調幅度約15%。

大摩削恒指年底目標近一成

同時，大摩亦將滬深300指數目標由5300點下調至4460點，MSCI中國指數目標由95下調至75。該行更調低全球今年經濟增長預測，由原來的4.6%下修至4.3%，主要反映該行將歐元區經濟增長預測由3.9%下調至3%。