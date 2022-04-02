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美商會：近六成在華美企 因防疫減產

【明報專訊】上海美國商會和中國美國商會發布調查報告，有99%的在華美國公司表示，內地防疫措施對他們造成影響。當中，有超過一半（59.6%）受訪企業表示由於欠缺工人而減產，及政府下令封城無法獲取供應，有三分之一表示因封鎖措施停業兩日或以上。

同時，內地的防疫措施亦令不少美國投資者卻步，有29%受訪美企表示延遲投資，有17%則表示會減少投資，如果封鎖措施持續至明年，減少投資的比率更會上升至50%。

該調查於本周二及周三（3月29及30日）進行，涵蓋上海本周一（28日）實施兩段封區之後。該調查共訪問167間在中國有拓展業務的公司，當中有76間為製造商。報告顯示，問及內地爆發疫情如影響企業營運，有超過六成（64.3%）受訪企業表示公司重要高級管理人員及工程師未能前往中國，有57.3%表示由於運輸及航運網絡中斷而導致供應中斷，有55.6%受訪企業表示公司利潤下跌，有29.8%受訪企業表示高管或重要外籍專才拒絕中國任務（見圖1）。

在投資方面，合共有近一半（46.2%）受訪企業表示防疫措施影響投資，包括延遲或減少投資，僅有2.4%受訪企業表示會增加投資，有約五分之一（21.6%）表示防疫措施無影響或維持當前投資計劃（見圖2）。

3月財新PMI跌入收縮區 兩年最低

若當前防疫措施持續至明年，有大部分（74.9%）受訪企業表示收入及盈利會減少，有一半（50.3%）受訪企業表示減少投資。調查同時問及受訪企業認為中國應如何改善防疫措施，有大部分（76.1%）受訪企業希望允許居家隔離及其他替代方案，同樣有逾七成（72.5%）希望簡化旅客的檢疫、簽證及隔離要求。

疫情及封鎖措施對經濟的影響漸現，繼官方PMI跌至收縮區後，昨日公布的財新中國製造業PMI報告指出，3月財新中國製造業PMI降至48.1，同樣低於50的榮枯分界線，並為2020年3月以來最低。部分原因是生產重現收縮，並且收縮率顯著，為25個月來最嚴重。中國製造商普遍反映，因疫情防控，生產運營和供應皆受影響，顧客需求受挫。

3月出口新訂單指數亦在收縮區間進一步下降，錄得22個月來新低。調查樣本企業表示，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，導致銷售受挫。財新表示，對於生產前景，製造業界的樂觀度降至3個月低點，廠商提到一系列不利因素，當中最突出的是疫情導致的不明朗、烏克蘭局勢及成本激增。