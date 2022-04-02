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大摩1月兩降預測：中國今年GDP增4.6%

【明報專訊】內地新冠疫情在3月起急劇轉差，摩根士丹利一個月內兩度下調中國GDP預測，繼3月中後，昨日再發表報告，將中國全年GDP增長預測由5.1%下調至4.6%，指嚴格遵守清零目標為經濟前景帶來風險。

摩根士丹利提出在基本情况下，在未來幾周甚至幾個月內，將有更多範圍及區域封鎖，疫情停工風險持續存在，需等到10月或11月才會放寬防疫政策。該行稱，未來3至4個月至為重要，中國須加強過渡與病毒共存的準備工作，如提升長者的疫苗接種率，這些條件給予政府可選擇在今年尾決定與病毒共存，並將在明年對香港及國際重新開放旅行。

摩根士丹利估計，在最壞的假設情况下，清零政策會堅持至明年，如果是這情况，今年中國GDP增長預測將進一步降至4%，2023年降至4.6%。在該情形下，雖然確診個案將保持在相對較低水平，但持續封城政策，將拖累生產及消費增長，特別對製造活動造成嚴重干擾。在該情况下，人行將更積極採取寬鬆貨幣政策，但封城持續同樣會削弱寬鬆貨幣政策的效用。

花旗：疫情拖低首季增長1百分點

花旗亦發表報告表示，Omicron疫情在內地持續時間比預期長，上海作為內地最大及最重要城市，當地實施兩段封區，對服務業造成的影響較大，但對生產業影響較小。鑑於病毒傳播力強，該行認為Omicron或會拖累中國今年首季GDP增長少1個百分點。