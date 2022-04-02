泰加入稟追吳宇等逾12億

【明報專訊】泰加控股（6161）旗下本港保險公司泰加保險，去年底遭保監局委託德勤接管，該公司昨日入稟指母公司泰加控股主席兼主要股東吳宇、李卓峰（Jerff），以及多家與吳宇相關的公司，涉嫌合謀透過一個欺詐計劃（fraudulent scheme），將泰加保險合共約1.54億美元（約12.01億港元）資金轉移至券商Nerico Brothers Limited（下稱NBL），要求追討該筆款項、其間利息及成本等。
本報昨日曾向泰加控股查詢，惟至截稿前未有回應。根據入稟狀，原告為目前正由德勤接管的泰加保險，被告為吳宇、吳旗下私人公司Smart Neo、關連公司Amber Hill ES Fund SPC、YF Securities Pte（前稱安山證券）、安山資本及李卓峰。據證監會資料顯示，李卓峰在2014至2018年為NBL營業代表，2018至2020年則轉至安山資本任營業代表。
原告指出，首被告吳宇與第六被告李卓峰，涉及透過一個欺詐計劃將泰加保險合共約1.54億美元，轉移至券商NBL；並指全數6名被告涉嫌違反信託責任、非法合謀、不誠實地協助轉移資金。
原告要求法院確認Smart Neo、Amber Hill ES Fund SPC、YF Securities Pte及安山資本是代替泰加保險持有該筆1.54億美元資金；批准泰加保險追查該筆資金並提供相關協助；指令上述公司償還該筆資金，並賠償事件造成的損失、利息及成本等。
【案件編號：HCZZ 42/2022、HCA305/2022】