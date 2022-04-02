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32企業未發業績停牌 內房料佔四成 分析：內房財政受壓 核數師更「手緊」

標籤：經濟

【明報專訊】第五波疫情阻礙不少上市公司審計工作進度，港交所（0388）表示，由於未能在3月底限期前刊發業績公告，有32家上市公司遭停牌。據本報統計，內房及物管佔13家，包括融創（1918）、世茂（0813）、佳兆業（1638）等，比例接超過四成。有分析指出，除疫情下審計工作困難外，停牌潮更多是源於內房自身財務狀况受壓，加上行業備受監管機構關注，核數師「手緊」下業績更難「過關」。

明報記者 葉翠、方楚茵

港交所發言人表示，遭停牌的32家上市公司中，有14家受疫情相關措施影響，去年同期為57家公司，其中兩家與疫情相關。另一方面，有192家上市公司發布未經其核數師同意的初步業績，毋須停牌；去年同期僅27家公司使用有關寬限。他續稱，聯交所將繼續積極監察事態發展，並與相關上市公司溝通，協助他們全面遵守上市規則，盡可能縮短停牌期。

港交所：積極溝通 盡可能縮短停牌期

今次停牌潮中，大批內房在業績死線前停牌，銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，自恒大（3333）在審計上「出事」後，核數師都格外小心處理內房帳目，大幅提高審計要求，當中恒大核數師羅兵咸甚至辭任多家內房，相信業界擔心一旦「出事」除會影響聲譽，亦會惹來監管關注，因此「以前可能要求100份文件，拎到60至70份都得，𠵱家就至少拎90份，甚至攞足」，令審計工作量大增。特別是有關內房資金證明、表外債、受限制資金等，都要求房企交「白紙黑字」證據。加上疫情影響，不少地區如上海實施嚴格隔離措施，令審計文件收集送遞上更困難。

「唔係唔急 係盤數真係趕唔切」

信永中和管理合伙人盧華基認為，停牌公司「唔係唔急，係盤數真係趕唔切」，尤其大量內房面對債務重組、三條紅線、債權違約等問題，未必可在死線前解決，而且一旦數字上可能有較大差異，上市公司先停牌再披露準確財務數據或更妥當。

鄭懷武認為，除審計工作困難，企業自身資金鏈問題亦不能忽視，當中更離不開預售資金監控的影響。他解釋，以往房企一向要將一定的預售資金放入指定帳戶，以保障建築成本、供應商、提供項目貸貼的銀行；一般而言，內房預售所得資金佔手頭現金高達八成至九成，以往公司可動用手頭五成、六成現金，但過去一年在監管壓力大增下，除銷售大減，政府亦收緊預售資金監管，可動用資金大減至少於一半以下。

此外，內房地方子公司預售資金在監控下未能回流至母公司，嚴重影響周轉，加上行業負面消息不絕，評級機構頻頻降級，加劇債務壓力，內房不少債券又有回售（bond put option）條款，可要求到期即時還款，亦增加業績審核工作難度。