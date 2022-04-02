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小鵬首季交付量超預期兼拋離蔚來

標籤：經濟

【明報專訊】三大內地電動車廠公布上月交付量，去年小鵬汽車（9868）迎頭趕上並超越蔚來（9866）的情况，在上季再度發生。小鵬收市後公布，3月交付15,414輛，按年及按月分別大增2.02倍及1.48倍，首季共交付34,561輛，按年大增1.59倍，甚至超越集團此前給予的3.4萬輛指引。

3月交付逾1.5萬輛 按年增2倍

小鵬顯示，3月交付的15,414輛智能電動車當中，小鵬智能轎跑P7月度交付首次突破九千而達到9183輛。另智能家轎P5及G3與G3i智能SUV分別有4398輛及1833輛。

蔚來3月交付量為9985輛，按年升37.6%。首季交付量25,768輛，按年增28.5%。集團此前預計首季交付2.5萬至2.6萬輛。

至於理想汽車（2015）在三大車廠中續排第二，3月交付11,034輛理想ONE，按年增1.25倍。首季交付31,716輛，按年增1.52倍。集團此前給出的指引，是首季交付3萬至3.2萬輛。集團同時警告，受到長三角疫情的影響，部分零部件供應短缺導致生產受到影響。

事實上，乘聯會昨日亦預警，疫情帶來的影響包括外展無法正常進行，多個省市加大疫情管控力度，消費者出行購車有明顯影響，同時汽油價格快速上行，新能源汽車價格普遍上調，消費者購車意願持續低迷，經銷商銷售節奏被打亂，汽車銷量下滑。

乘聯會的3月中國汽車經銷商庫存預警指數為63.6%，遠高於50的分界線，按年及按月分別升8.1及7.5個百分點。庫存預警指數愈高，反應市場的需求愈低，庫存壓力及經營風險愈大。