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美失業率降 薪金升勢勁 勞動市場過熱 5月加半厘息機率逾七成

【明報專訊】美國勞動力市場趨緊，3月失業率由3.8%降至3.6%，跌幅比預期大，是美國新冠疫情爆發以來新低，幾乎重返2020年2月美國疫情惡化前的3.5%水平（見圖）。勞動力趨緊之際，美國上月的職位增長低於預期。3月非農職位僅增43.1萬個，低於分析師預期的49萬個。

不過由於2月非農新增職位大幅上修至75萬個，綜合今年首季數據，今年以來的非農職位平均每月增長56萬個以上，大致符合去年下半年較快的增長步伐。上月的美國勞動參與率增加0.1個百分點，達到62.4%，與2020年2月美國疫情惡化前相比，相差1個百分點。

首季非農職位保持去年底增速

企業為吸引應聘而繼續提升薪酬，美國3月時薪按年增長5.6%，是2020年5月以來最大升幅。《華爾街日報》指出，最新的就業數據，可能無助緩解聯儲局主席鮑威爾最近對勞動力市場過熱，以及工資增長水平可能令通脹高企的擔憂，突顯聯儲局加快收緊貨幣政策的迫切性。利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局5月會議加息半厘的概率達74.4%。美股三大指數午夜前微跌。

2年與10年債息再倒掛

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升至2.45厘，與2.39厘的美國10年期國債孳息率倒掛。路透社指出，這已是美國兩年期與10年期國債孳息率繼周二和周四之後，本周第三次倒掛。

加息預期，令美國兩年期國債孳息率今年首季上漲了1.6厘，是逾40年最大季度升幅。上漲幅度拋離美國10年期國債孳息率在同期的0.83厘升幅。部分市場人士將長短期債息倒掛，視為美國經濟可能陷入衰退的徵兆。

昨晚公布的美國3月ISM製造業指數，出乎意料跌至57.1，是2020年9月以來低位。製造業價格分項指數飈升，反映俄烏危機令通脹壓力增加。美國通脹率在40年高位徘徊之際，昨公布的歐元區3月通脹率亦按年升7.5%創新高。追蹤貴金屬以至牲畜等商品期貨價格的標普GSCI指數，在第一季攀升29%，創1990年以來最大升幅。

ISM製造業指數遜預期

受零件短缺影響，福特（美：F）及通用汽車（美：GM）各自位於密歇根州的一家工廠將於下周停產。兩家汽車製造商午夜前股價跌逾2%。

通用汽車首季在美國的銷售額按年下降20%，原因是持續的供應鏈問題擾亂生產，並導致經銷商庫存緊張。美國汽車業界估計，受供應鏈緊張等因素影響，美國第一季的汽車、農夫車及運動型多用途汽車（SUV）的總銷量可能跌破330萬輛，與去年同期相比減少超過14%。雖然受供應鏈問題困擾，不過由於汽油價格上漲，吸引更多消費者轉購電動車，彭博社調查的分析師預期，特斯拉（美：TSLA）首季交付量可能增至309,158輛創新高。特斯拉午夜前股價微升。

（綜合報道）

[國際金融]