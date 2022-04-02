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GameStop擬拆股 股價飈14%

【明報專訊】美股近期掀拆股潮，繼Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）和特斯拉（美：TSLA）早前宣布拆股計劃後，散戶愛股GameStop（美：GME）也表示，將在年度股東大會尋求股東同意，將普通股的數目由3億股提升至10億股，以實現股票分拆。受消息刺激，GameStop股價早段最多升近14%，然後升幅收窄。

截至3月11日，GameStop已發行7634萬股流通股。GameStop董事長兼寵物用品網站Chewy創辦人科恩（Ryan Cohen）在3月22日披露，增持了10萬股GameStop，使其持股比例增至11.9%，帶動GameStop股價反彈，整個3月的股價升幅達35%。

此外，美國私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）準備收購東芝（日：6502），並得到東芝最大股東Effissimo資本管理公司的支持。同時，Effissimo在一份監管公告表示，如果貝恩資本開始要約收購東芝股份，Effissimo將願意出售手上的9.9%東芝股份。

美私募貝恩資本擬收購東芝

知情人士稱，貝恩資本計劃與其他日本公司合作收購東芝，正準備私有化的要約。消息帶動東芝股價昨升逾6%。

另外，松下（Panasonic）（日：6752）計劃在截至2024財年的3年內，向汽車電池和供應鏈軟件等領域投資50億美元，認為這些領域是其增長核心。據悉，松下正為美國電池廠的選址進行談判，以便為特斯拉供貨，期望新廠最快於2024年開始營運。

（綜合報道）

[國際金融]