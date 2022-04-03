moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

標指連升3周重拾100天線 基金多減磅

標籤：經濟

【明報專訊】美國上月就業數據強勁，上周五三大指數連跌兩天後回穩。標指升0.3%，收報4545點，隔兩個月後重拾100天線（4,541點）（見圖）；道指升0.4%報34,818點，納指升0.3%報14,261點。總結全周，標指微升不足0.1%，雖然連升3周，但升幅為3周以來最小，納指升0.7%，道指則微跌0.1%。

雖然標指近周回溫，自上月低位反彈9%，不過路透調查顯示，俄烏爆發戰爭後，基金經理投資取態較2月戰事前更審慎，調查訪問35名基金經理的全球投資組合，建議股票配置比例下滑至平均48.5%，為2020年底以來新低，也較今年2月跌1個百分點。反觀現金建議配置比例在3月由4.2%上調至4.5%，為2020年11月以來最高。資產管理公司abrdn高級量化分析師Craig Hoyda表示，聯儲局繼續推進政策緊縮周期以降低通脹，預計未來兩年內全球經濟有兩成至三成出現下行風險。

過去一周美股以防守行業表現較佳，標指房地產行業指數上升4.42%，公用股和必需行業指數各升3.71%和2.33%，科技股雖然有Tesla（美：TSLA）因拆股全周急升7.32%，不過受需求回落困擾的費城半導體指數跌4.5%，AMD（美：AMD） 挫達9.59%。

分析料首季標指盈利增長遜去年

進入4月，美股將公布今年首季業績，彭博綜合分析師預測，標普500成分股盈利平均只有6%按年增長，大幅低於去年54%的增長，目前標指估值為20倍，為2000年科網股泡沫以來最高，盈利增長放緩將對估值帶來挑戰。摩根大通分析師John Schlegel表示，該行的基金客戶在最近股市回升時沽貨減持，他指少數人認為股市急彈趨勢可以持續，從資金流向觀察，出現突然轉跌的「痛苦交易」機會仍相當高。