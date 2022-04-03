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美債息倒掛 IMF：未見美進衰退區

標籤：經濟

【明報專訊】美國公布3月就業數據強勁，5月加息預期再升，提振短期美國國債收益率走勢，2年期與30年期債息在上周五倒掛，收市時2年債息較30年債券高0.025厘，為2007年2月以來首次，而在上周二（29日）起間歇倒掛的2年期與10年期債息，亦自2019年以來首次收市倒掛。債息倒掛常視為經濟衰退先兆，不過分析指今輪倒掛其實與加息較快關係較大。

昨日2年期美國債息收報2.456厘，上升0.122厘，10年期債息報2.3882厘，上升0.044厘，兩者倒掛0.0742厘。再對上一次2年期與10年期債息倒掛是在2006年至2007年，隨後發生金融海嘯，有市場人士視為經濟變化指標，不過IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gournchas認為，雖然美國經濟增長正在放緩，但依然穩固地在正增長區域，近期也見不到美國經濟會進入衰退區域。

2年期債息跟30年期債息倒掛

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，直接將債息倒掛和經濟衰退掛鈎實屬草率，倒掛是由通脹預期變化所引發，和經濟衰退預期可能並沒有直接關係。

市場預計未來2年通脹，將超過剩餘8年的通脹水平，令2年期收益率高過10年期收益率。

此外，謝棟銘指出，市場預期聯儲局此輪加息，可能在2年以內完成，而接下來進一步加息的可能性不大，目前利率處於低水平亦限制未來利率進一步上升的空間。目前債息倒掛，也可能因為過去美國進行量化寬鬆，購入10年期國債人為地壓低了10年期債息，因此有觀點認為，一旦聯儲局開始縮表的話，美國10年期債息或進一步上升，從而部分糾正收益曲線平坦的問題。