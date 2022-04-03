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奧園傳開始重組 四大國有資管洽購項目

標籤：經濟

【明報專訊】《上海證券報》引述消息報道，內房企業中國奧園（3883）已經開始引入戰略投資者進行重組，有國企公司已到奧園進行盡職調查，另外內地四大國有資產管理公司，亦已與奧園就部分優質資產項目，進行紓困洽商，預期奧園近期會公告階段性進展。

消息人士表示，今年3月初有山東知名國企，派出財務、法務、評估、資產管理顧問等近百人，提前進駐奧園總部進行盡職調查，目前該團隊仍在奧園進行工作。《上海證券報》向奧園查詢，公司未予置評，表示一切以公告為主。

報道亦指經政府介紹，華融（2799）、長城、東方和信達（1359）4家國有資產公司，亦計劃為奧園的優質項目提供財務紓困，因為這些項目多數位於升值潛力大且市場化程度高的區域，預計4月中以前項目將有望率先得到資管公司的紓困合作。中國奧園和子公司奧園健康（3662）均未能在3月底前公布業績，已在上周五開市前停牌。

融創一筆債券展期18月

此外，同在上周五停牌融創中國（1918），旗下融創房地產集團發出公告，表示「20融創01」債券展期方案已在獲得82%持有人支持下通過，債券將展期18個月。融創中國主席孫宏斌對展期方案提供無限連帶責任擔保，融創亦提供青島阿朵小鎮及鄭州中原文旅城兩個項目，作為展期的增信保障。該筆債券發行額40億元人民幣，未能在上周五兌付回售。