紐油上周跌13% 兩年最大單周跌幅

高盛下調布油目標價至120美元

美國釋放原油儲備後，今年看好油價的高盛將下半年布蘭特期油目標價，由每桶135美元下調至120美元，仍較上周五收市104.35美元為高，2023年目標價由105美元升至110美元。該行認為增產需時，原油釋放不能解決長期供應。

油價自高位稍為回落，不過瑞信環球短期利率策略主管Zoltan Pozsar認為，石油、糧食等大宗商品，未來將佔國家儲備愈來愈重，同時減少美元和美國國債作為儲備貨幣的需求。現時全球正經歷大宗商品危機，中央銀行作為貨幣政策制定者有能力降低需求，沒有能力應付因大宗商品帶來的急速通脹，各國因而轉向持有大宗商品。

Pozsar又指出，俄羅斯近年大幅削減美元資產，沙特阿拉伯也計劃以人民幣向中國結算石油交易，挑戰美元作為首選儲備資產和結算工具的主導地位，預計未來會有更多貿易以非美元貨幣進行，降低美元需求。