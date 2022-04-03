moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

紐油上周跌13% 兩年最大單周跌幅

標籤：經濟

【明報專訊】國際能源署成員國上周五在緊急會議後，同意繼3月後再度釋放戰略儲備，帶動紐約期油上周五跌1.01%，每桶報99.27美元。美國在上周四（31日）公布，將在未來6個月每日釋放100萬桶石油戰略儲備，幅度為歷來最大，雖然油組與盟國周中堅持原有小幅增產計劃，但無阻紐約期油在全周跌12.84%，為2020年4月以來最大單周跌幅。

高盛下調布油目標價至120美元

美國釋放原油儲備後，今年看好油價的高盛將下半年布蘭特期油目標價，由每桶135美元下調至120美元，仍較上周五收市104.35美元為高，2023年目標價由105美元升至110美元。該行認為增產需時，原油釋放不能解決長期供應。

油價自高位稍為回落，不過瑞信環球短期利率策略主管Zoltan Pozsar認為，石油、糧食等大宗商品，未來將佔國家儲備愈來愈重，同時減少美元和美國國債作為儲備貨幣的需求。現時全球正經歷大宗商品危機，中央銀行作為貨幣政策制定者有能力降低需求，沒有能力應付因大宗商品帶來的急速通脹，各國因而轉向持有大宗商品。

Pozsar又指出，俄羅斯近年大幅削減美元資產，沙特阿拉伯也計劃以人民幣向中國結算石油交易，挑戰美元作為首選儲備資產和結算工具的主導地位，預計未來會有更多貿易以非美元貨幣進行，降低美元需求。