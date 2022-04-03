鎳市亂象頻生 投資者擬追討LME

資料來源：彭博社

這場交易危機的震央，是鎳業巨頭、中國最大民營鋼企青山控股，該公司此前持有LME大量鎳期貨淡倉，押注自家供應增加會壓低鎳價。當俄烏危機帶動鎳價迅速上漲，青山難以支付追加保證金，引爆挾淡倉風暴。

礦商利用衍生品合約來鎖定自己日後的產品價格，是一種慣常的做法，問題是青山的淡倉規模異常巨大，最高相當於LME期鎳中，所有未平倉合約的八分之一。青山以往的交易作風也相當激進。2019年，它從LME提取大量鎳庫存，導致鎳價格在數月內飈升超過50%。LME曾為此檢討交易活動，但未採取進一步行動。

彭博：青山伙多家中企累積淡倉

彭博社稱，今次青山控股並非單獨出擊，而是與多家中國企業聯手累積淡倉，當鎳價上升，就放大了對市場的影響。一些持有大量長倉的市場參與者，推動了這波升浪。到底是誰出手向青山控股挾淡倉卻眾說紛紜。

大宗商品交易巨頭嘉能可（Glencore）被指是此輪鎳價升浪的推手。據稱，它有時可能控制LME倉庫的一半以上鎳庫存。彭博社的消息稱，當亞洲出口鎳到歐美的運輸成本大幅上升，該公司索性買入LME的庫存，以便將鎳直接從LME倉庫轉交客户。在逼空事件發生後，就有傳言稱嘉能可逼空青山，但嘉能可否認傳聞。

福士汽車（Volkswagen）（德：VOW）也有大量長倉合約。彭博社引述知情人士稱，福士汽車持有的長倉合約，相當於超過10萬噸。這些倉位分佈在9年的遠期合約，以對冲電動車電池的關鍵原材料鎳的成本。

鎳長倉合約相當於25萬噸

另一方面，一些看好電動車發展趨勢的對冲基金，在俄烏危機爆發前不久，將鎳的長倉合約數量，加倉至有紀錄以來的最高水平。這些長倉合約的倉位，相當於25萬噸鎳，儘管主要增長來自今年以前。

在面臨逼空前，青山控股持有超過15萬噸的鎳淡倉合約，其中3萬噸是LME場內交易，5萬噸經摩通（美：JPM）進行場外持倉。其他涉及的銀行，還包括法巴（法: BNP）、渣打（2888）、大華銀行（新加坡：U11）等。

從青山控股與摩通的交易狀况顯示，摩通較LME更了解青山的風險，該銀行與青山一直關係密切。2019年青山推高鎳價的操作，摩通有份向其提供資金。

在今次挾淡倉危機爆發後，青山控股於3月中表示，已跟銀行債權人組成的銀團達成一項靜默協議。在靜默期內，青山與銀團將積極協商落實備用、有擔保的流動性授信，主要用於青山的鎳持倉保證金及結算需求。

LME Clear：市場恢復信心需時

逼空事件至此告一段落，但LME期鎳價格仍然波動。LME Clear行政總裁馮恩霖（Adrian Farnham）表示，市場恢復信心需假以時日。

資料顯示，青山控股是一家從事不銹鋼生產的民營企業，擁有鎳礦開採、鎳鐵冶煉、不銹鋼冶煉、不銹鋼板材、棒線材加工等全產業鏈。它同時生產新能源領域的原材料、中間品及新能源電池，主要用於儲能系統和電動車等領域。

根據該公司此前預測，其鎳當量產量在2021年達到60萬噸，2022年將達到85萬噸，到2023年將增至110萬噸。

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