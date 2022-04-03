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薛偉傑：韓媒指蘋果正開發摺疊屏手提電腦

【明報專訊】據韓國媒體《The Elec》報道，蘋果公司正和LG Display合作開發一款摺疊式OLED顯示屏，應用於其未來的平板電腦和手提電腦。

該款摺疊式顯示屏的外層將會使用超薄的玻璃，相對於現時大多數摺疊式顯示屏外層使用的聚酰亞胺（Polyimide, PI）塑料，其優點是較不容易刮花。

《The Elec》的報道是來自蘋果供應鏈、指大型摺疊屏或捲軸屏產品正在開發中的又一個新消息。

早在2月份，顯示屏行業分析師、Display Supply Chain Consultants（DSCC）共同創辦人兼行政總裁Ross Young已發表報告，指蘋果正在開發一款摺疊屏產品，其顯示屏大至大約20吋。

DSCC稱配20吋4K解像度巨屏

這款產品在摺疊使用時，部分屏幕會變成全尺寸的虛擬鍵盤；展開時則會作為整片顯示屏，解像度高達4K或以上，配合無線鍵盤使用。

Ross Young和其他分析員更加大膽預測，蘋果最終可能會發展出一個全新的摺疊屏產品類別，即是iPad和MacBook二合一產品（儘管兩者現時使用不同的作業系統）。不過，Ross Young預測，蘋果的摺疊屏產品至少要2025年才推出，較大可能是2026年或2027年。

明報記者 薛偉傑

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