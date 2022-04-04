企業傳訊不能太「企業」

接企業傳訊的社交媒體營銷案子時，我都會格外小心先深入了解客戶心態。企業傳訊部門跟營銷部門，關係微妙卻有不同的使命。企業傳訊部門背負着要建立正面公司形象的任務，當然出發點會先從公司企業出發。這本來沒有什麼不妥，但太過「企業」的內容直接在面向大眾的社交媒體平台上發放，對讀者未必會受落。

認真正經地「玩」

之前接了一個案子，有膽色的企業傳訊部門居然肯不以自身出發，「玩」同事 「逗」目標對象講真話，是我很期待的一個案子。可惜疫情反覆，這段期間不宜太多人與人的接觸，所以拍攝被迫延期。但社交媒體平台不能停下來，內容一定要有，創意往往是在諸多限制的情景下爆發出來的。

最無人性的方法說人性化內容

「既然不能太多人與人的接觸，我們就用最不『人性』的方法吧」然後我們就用接待處的機械人角度，幫客人拍了一條企業傳訊的短片。「貼地」去講辦公室環境和參與社區抗疫支援工作。這都是有意義的題材，但坦白直接依書直說未必是最吸引大眾的主題，用「機械人」去說人類的事情，算是用執行手法帶來反差效果，不是什麼「爆」的影片，但總比傳統企業傳訊錄像只有「唯美」的執行手法更為受落吧。

企業傳訊的社交媒體內容要從目標受眾出發

企業傳訊部門要將企業的價值使命帶給大眾，其實很花功夫。以往最傳統寫一份新聞稿，或做一個新聞發布會，然後由記者從企業角度出發的內容轉化為大眾受落的角度，所以編輯記者們功不可沒。現在社交媒體流行，機構品牌公司跟大眾的距離更貼近，有時連發布會都直播，好處是大眾更即時更直接了解，但新聞稿大概也應該花功夫，不能直接丟在社交媒體上吧，所以在社交媒體上發布的企業傳訊內容，其實是需要花功夫找角度潤飾成適合大眾的內容。

LinkedIn是傳訊部門好朋友

我在不少培訓中也笑說，品牌企業做的企業社會責任活動、同事福利、某某國際高管到訪或是企業拿到某些獎項，其實放在Facebook、Instagram不太合大眾fans的口味，當然你我都明白，這個行動最想要符合的是「老細」口味。在Facebook及Instagram發布，放在LinkedIn去建立企業形象，對B2B和人才發展會比較有幫助。