周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客

明報記者 周綺琪

今年即將發放消費券增至1萬元，李敏姬表示，珠寶鐘表等奢侈品行業對是次銀碼較大的消費券更抱有期望。不過，由於4月7日發放首輪時，尚未放寬社交距離，對刺激效應有限，亦難免部分消費力會流入超市等民生類別；但她相信，市民仍有意欲出外消費，加上過去周末市面人流已開始改善，集團對未來銷情亦保持樂觀。

她預計，本月銷售額按月錄三成升幅，其中黃金產品為首要增長類別。

市面人流改善 料集團銷售額按月可升逾三成

李敏姬表示，政府去年派發總額5000元消費券時，市場已普遍預期民生類別、即單價較低的產品較為受惠，但事實上業界更看重消費氣氛，而消費券的確有助帶旺市况。首輪消費券發放後，集團當月整體銷售按月增長最多40%。

據政府統計處數據，去年首輪消費券在8月發放時，當月整體零售升幅較首7個月高，但珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別的升幅較首7個月放緩（見圖）。而李敏姬則指，單計集團，去年上半年疫情稍見緩和，但市民消費意欲偏低，生意未見明顯復蘇迹象；自8月發放消費券後，連月銷售額均較早前7個月為佳，並可與以往的聖誕旺季較勁。當中有客人在收取首期消費券先作高價商品預訂，待10月份第二期發放後，再支付尾數。

疫下封關，失去內地旅客後，零售業連番叫苦。李敏姬指，以往香港仍有很多自由行旅客生意時，業界總滿足於現狀，而疫情為零售業帶來空間思考未來走向，包括應如何發展本地客生意，以及作數碼化轉型。她坦言，過往自由行旅客屬「特別」的存在，以致本地零售業的旅客佔比亦遠高於其他地區。因此，當2020年爆發疫情，旅客無法訪港時，業內即亂了陣腳，猶如一切推倒重來。她稱，感恩香港有自由行這機遇，但業界亦要明白，不應該期望這是很長遠的支持。

通關是額外獎賞 不期望長遠靠自由行

同時，李敏姬續稱，2003年前許多品牌已屹立香港，並且以本地客生意為主，故現時可謂「反璞歸真」，相信只要疫情持續放緩，零售業將有自己的生存空間，日後若能通關則為額外獎賞。