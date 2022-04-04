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疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店

【明報專訊】多個集團趁新冠疫情「空檔期」積極轉型，周生生港澳台區區域總經理李敏姬直言，疫情加速集團進行數碼化轉型，亦推動集團開設特色主題門店，其中上月與英國維多利亞與亞爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，下稱V&A），開設首間聯乘店。她透露，集團今年將會為旗下子品牌PROMESSA增設兩間門店，另主品牌周生生亦會多開2至3間主題店舖。

20至30歲客群為未來潛力顧客

李敏姬表示，珠寶、黃金等行業一向以40至50歲、消費力較高的客群主導；其次則為30至40歲組別，但20至30歲客群亦為集團未來潛力顧客，故近年主攻多品牌發展策略，包括推出PROMESSA、EMPHASIS等新品牌，捉緊年輕市場，與不同年齡層顧客連繫。

截至去年底，集團主品牌在港淨減4間門店至44間；而EMPHASIS錄得5間分店，按年淨增長1間。PROMESSA年內未有增設分店，維持1間門市（見表）。李敏姬表示，近年、尤其是在疫情期間，不少消費者提升對生活品味的追求，帶動個人配飾等銷情理想，甚或較主品牌強勁。

PROMESSA今年增設2店

她續指，由於新品牌接觸客群較少，故未有計劃為品牌急設大量門店，並會維持穩定開店步伐，其中PROMESSA將於4月開設第二間分店，預計年內會多開一間門市。至於主品牌未來開店則會以主題門店為主，即以特色、玩味等作噱頭，計劃今年將會開設2至3間分店。