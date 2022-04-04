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比亞迪停產燃油車 專注拓新能源

【明報專訊】電動車企未因供應鏈問題而影響銷量，周末期間電動車大廠Tesla（美︰TSLA）及中國車廠比亞迪（1211）公布的3月份銷量均大幅增長。而比亞迪更宣布，根據戰略發展需要，自3月起停止燃油汽車的整車生產。未來在汽車版塊，公司將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。

3月銷量增1.5倍 全來自新能源車

但集團強調，將繼續進行燃油汽車零部件的生產和供應，為現有燃油汽車客戶持續提供完善的服務和售後保障，以及全生命周期的零配件供應，確保無憂暢行。

比亞迪3月份汽車銷量按年增逾1.5倍至約10.5萬輛，且全部來自新能源汽車，沒有銷售燃油汽車。3月新能源車銷量按年增3.33倍，當中純電動車53,664輛，按年增2.3倍，插電式混合動力銷量50,674輛，按年增6.15倍。首季集團累計銷量較去年同期增近1.8倍至29.1萬輛，98%來自新能源汽車。首季整體產量則為29.22萬輛，按年增1.7倍，同樣98%來自新能源汽車。

Tesla首季則交付31萬輛電動車，創歷來紀錄，與預期30.92萬輛大致相符。不過，首季生產為30.54萬輛，差過預期的31.19萬輛，Tesla提及目前存在生產鏈挑戰和有工廠關閉的影響。

外媒：Tesla上海工廠今復產

但路透社昨日引述知情人士報道，Tesla計劃今天（4日）開始恢復其上海工廠的生產，因預計第一批工人將從上海當局所實施的封城政策中解放出來。該工廠每周生產6000輛Model 3和1萬輛Model Y汽車，但自上月28日以來停產。