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安盛投資姚遠：內房調控有理 短期放鬆長期持續

【明報專訊】富達國際亞洲股票投資總監繆子美在上期封面故事指出，雖然中國政府近日正推動寬鬆的貨幣和財政政策，但到目前為止，這些措施是有針對性和有限的，而今年相比起2017年，中國的消費、地產投資目前分別受到疫情、行業監管政策的限制，因此，今年要實現5.5%左右的GDP增長目標是具有挑戰的，因此需要觀察會否有更多的基建專案推行。

安盛投資管理姚遠則指出，中國房地產市場去年下半年以來明顯轉弱，令經濟正承受眾多挑戰之際，又再增加一條難題。他表示，很多投資者的疑問是：既然房地產對經濟如此重要，為何政府是次要重手打擊該市場？以及房地產市場震盪會否為宏觀系統帶來不穩定？

「大得不能倒」須避免無序調整

姚遠分析，中國房地產市場實在「大得不能倒」（too big to fail），原因包括房地產上游及下游等眾多行業的話，整體房地產市場佔中國經濟規模近四分之一，而且房地產市場還牽涉銀行系統、地方政府融資平台及居民財富，假如樓價出現無序調整（disorderly market correction）的話，影響不容忽視。

不過，姚遠認為，中國政府是次實在有需要採取調控行動，「近年中國房地產市場發展模式，已經變得與中國的長期發展策略不可相容，房地產泡沫不顧後果地擴張，拉闊了貧富差距，建築過剩亦令環境污染，而大量投資於房地產等不具備生產力的資產（unproductive asset）已經對中國生產力的增長帶來損害。從基本因素來說，根據我們估計，中國住房需求已經見頂，原因是人口老齡化及城鎮化減慢，而且投資需求亦受到『房住不炒』政策的壓抑。」

有別過往 今次調控冀重配資源

因此，姚遠認為，中國政府是次調控樓市的做法與過去並不一樣（this time is different），並非再在樓市過熱時出招希望降溫，而是針對房地產市場現時作為宏觀系統的重要組成部分，希望重新配置資源，此過程料難免陣痛。但他亦相信，在當前中國經濟增長放緩及金融風險增加之際，中央政府會致力調整政策減少對房地產市場的震盪，很可能會採取「行兩步、退一步」的做法，這樣既可處理短期經濟增長難題，也不影響實現中長期經濟轉型的目標。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]