貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期

貝萊德智庫指出，早於去年底該行已因應全球金融市場正在出現新規則，預測今年全球股票市場上升、債券市場下跌，原因是央行被迫加息壓抑正在攀升的通脹不利債市，而經濟活動重啟及實質利率偏低均有利股市。若上述預測兌現，今年將與去年一樣出現「股票升、債券跌」（見圖1），連續兩年出現此情况屬1977年有統計以來首次。

雖然目前與去年底僅相差約3個月，惟貝萊德智庫強調，全球金融市場已出現很多變化，首先全球債券市場的負回報高於預期，而全球股票市場也錄得負回報（見圖2），故此需要在是次發表的第二季投資展望報告中更新重要觀點。

美長債息上季急升 本季料續揚

貝萊德智庫認為，全球債市今年以來錄負回報的原因是，美國聯儲局以及其他主要央行表明將加快利率正常化，至回到疫情前水平，原因是目前新冠疫情已受控，不再需要延續疫情大流行期間的寬鬆貨幣政策，這種論調與去年底有很大不同，故此，該行目前仍然低配債券，並預測較長年期的國債孳息率上季上升後，第二季將會延續升勢，該行指出：「我們相信，在通脹高企的環境下，投資者將要求就所持有債券獲提供額外的補償。」

至於全球股市今年以來錄得負回報，貝萊德智庫分析，原因是全球央行貨幣政策轉趨鷹派，而且俄烏戰事亦令商品價格進一步上升，假如日後西方國家決定停止向俄羅斯入口石油及天然氣，將為持續高通脹帶來更大的挑戰，故此該行已下調今年全球、特別是歐洲經濟增長預測，該行認為：「俄烏事件的主要風險是會挑戰能源安全，帶來能源供應震盪，與新冠疫情震盪疊加的話，結果是更高及更持續的通脹。」

大力收水說易行難 須顧經濟就業

根據美國聯儲局最新點陣圖預測，當局未來兩年擬加快速度、加大力度加息以壓抑通脹，聯邦基金利率至明年底將會升至2.7厘左右；貝萊德智庫指出，當局若要如此進取收緊貨幣政策，說起來很容易，但落實執行的話，則會令本來已經受製造業瓶頸及商品價格高企而令供應受阻的全球經濟，需要付出更大的經濟增長及就業市場代價，才可落實控制通脹。

值得注意的是，聯儲局目前仍維持當地失業率低企的預測，貝萊德智庫分析，此舉意味當局仍希望與通脹共存，以維持經濟活動及就業市場暢旺，這樣的話，當局最終加息速度及力度或會低於最新點陣圖預測。

PCE通脹平均低於4% 低於1990年水平

貝萊德智庫指，現時最大風險當然是美國通脹續攀升或高企不下，令聯儲局被迫加大力度及速度加息。但可以留意的是，即使美國2月消費物價指數（CPI）通脹按年增長7.9%，屬40年以來增長最快；惟聯儲局更重視的通脹指標──個人消費支出（PCE）通脹，其3年平均值仍低於4%，低於1990年水平（見圖3）。

綜合上述分析，貝萊德智庫預測，聯儲局可能在短期加快、加大力度加息，但跟着便會暫停加息，評估之前加息所帶來的影響，故此估計累計加息幅度對比現時通脹水平仍屬偏低。

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