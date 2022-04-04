10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困

【明報專訊】內地去年初大幅收緊房地產企業融資限制引發多間房企出現資金鏈問題。從內地銀行剛發布的業績報告顯示，去年主要銀行向房地產企業貸款餘額增速出現放緩（見圖1），部分房企貸款佔比較高的股份制銀行更收縮房企貸款餘額。雖然內地去年第四季放寬房企融資限制，有內銀亦指已加強貸款投放，不過分析師稱主要內銀貸款流向優質國企央企，對紓緩資金鏈困難房企幫助不大。
據人民銀行公布，去年銀行房地產開發貸款餘額為12.01萬億元（人民幣，下同），按年增長為0.9%，增速按年急降5.2個百分點，亦低於人民幣各項貸款餘額按年11.6%的增長。房企貸款增長下降情况亦普遍見於5間大型國有銀行，及5間房企貸款餘額和佔比較高的股份制銀行（見表）。雖然各銀行房企貸款增速每年均有變化，不過去年少有地一同減速。
去年銀行不良貸款率下降，但房地產貸款的不良率上升（見圖2），農行管理層指出，房企銷售下降還未扭轉，困難房企資金鏈緊張尚未有明顯緩解，預計後續仍然有風險暴露壓力。此外，銀保監去年限制房地產貸款佔比上限，多家銀行壓降佔比，尤其是接近上限的股份行，因股份行包括個人按揭貸款的上限為27.5%，低於國有大行的四成。
限貸措施加上經濟放緩，令多家民營內房陷入財務危機，內地去年第四季放鬆部分限制，副總理劉鶴亦促銀行滿足合理資金需求，銀行提供項目併購融資不計入「三條紅線」監管等。交行管理層在業績會表示，在去年第四季已加強貸款投放，首兩個月餘額較年初增7%，主要支持財務穩健房企，並引入「三道紅線」等作管理指標。
雖然政策限制有所放寬，不過富瑞中國金融業研究主管陳姝瑾指出，目前銀行只願意向排名較高的國企貸款，民企則被認為違約機會較高，銀行最多向大型房企發放併購貸款，收購出現問題房企的項目。雖然銀行也可經理財產品不承擔信用風險向房企融資，不過房企貸款或多或少也有撥入不良貸款，銀行不會希望代銷的產品出現問題。
銀河聯昌證劵中港房地產研究主管鄭懷武亦表示，銀行現只貸向大型發展商，避開有負面消息的發展商，對房企流動性未見有明顯改善。今年首兩個月住宅銷售額按年跌22.1%，需求放緩加上疫情影響銷售，即使銀行放寬按揭貸款，但銷售下降也加劇問題房企資金問題。他指出，直至今年3月中金穩委會議後，對於房企貸款的要求才有較明顯改變，例如部分地方降低首期比例，按揭利率下調，放寬限購等。他認為政策向地方傳遞需時，銀行若可放寬房企使用預售款的比例，已對紓緩流動性起不小作用。