10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困

明報記者 歐陽偉昉

據人民銀行公布，去年銀行房地產開發貸款餘額為12.01萬億元（人民幣，下同），按年增長為0.9%，增速按年急降5.2個百分點，亦低於人民幣各項貸款餘額按年11.6%的增長。房企貸款增長下降情况亦普遍見於5間大型國有銀行，及5間房企貸款餘額和佔比較高的股份制銀行（見表）。雖然各銀行房企貸款增速每年均有變化，不過去年少有地一同減速。

整體不良貸款率降 地產貸款不良率升

去年銀行不良貸款率下降，但房地產貸款的不良率上升（見圖2），農行管理層指出，房企銷售下降還未扭轉，困難房企資金鏈緊張尚未有明顯緩解，預計後續仍然有風險暴露壓力。此外，銀保監去年限制房地產貸款佔比上限，多家銀行壓降佔比，尤其是接近上限的股份行，因股份行包括個人按揭貸款的上限為27.5%，低於國有大行的四成。

限貸措施加上經濟放緩，令多家民營內房陷入財務危機，內地去年第四季放鬆部分限制，副總理劉鶴亦促銀行滿足合理資金需求，銀行提供項目併購融資不計入「三條紅線」監管等。交行管理層在業績會表示，在去年第四季已加強貸款投放，首兩個月餘額較年初增7%，主要支持財務穩健房企，並引入「三道紅線」等作管理指標。

雖然政策限制有所放寬，不過富瑞中國金融業研究主管陳姝瑾指出，目前銀行只願意向排名較高的國企貸款，民企則被認為違約機會較高，銀行最多向大型房企發放併購貸款，收購出現問題房企的項目。雖然銀行也可經理財產品不承擔信用風險向房企融資，不過房企貸款或多或少也有撥入不良貸款，銀行不會希望代銷的產品出現問題。

分析：上月金穩委發聲始見改善

銀河聯昌證劵中港房地產研究主管鄭懷武亦表示，銀行現只貸向大型發展商，避開有負面消息的發展商，對房企流動性未見有明顯改善。今年首兩個月住宅銷售額按年跌22.1%，需求放緩加上疫情影響銷售，即使銀行放寬按揭貸款，但銷售下降也加劇問題房企資金問題。他指出，直至今年3月中金穩委會議後，對於房企貸款的要求才有較明顯改變，例如部分地方降低首期比例，按揭利率下調，放寬限購等。他認為政策向地方傳遞需時，銀行若可放寬房企使用預售款的比例，已對紓緩流動性起不小作用。