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分析：今年內銀盈利料回到單位數

【明報專訊】去年大型內銀純利按年增長雙位數，不過若以撥備前利潤計算，只有招商銀行（3968）按年增長14.04%，有雙位數增幅，建設銀行（0939）按年增長3.78%，較前年的7.3%放緩，中國銀行（3988）按增3.87%，與前年相若。分析認為，今年經濟放緩銀行需多加讓利，撥備亦回復按年增加，今年純利增長料回到單位數。

撥備前利潤反映銀行淨利息、手續費和其他營業淨收入的表現，郵儲銀行（1658）、交通銀行（3328）和農業銀行（1288）按年增7%至8%，工商銀行（1398）增5.25%，增速皆較上年提升，但未到雙位數。

光大證券國際財富管理策略師溫傑指出，內銀撥備彈性較大，影響純利表現，撥備前利潤可較準確反映當季的經營能力，作為另一業務參考指標。溫傑認為，去年內銀表現整體令人滿意，惟淨息差有壓力。對於今年情况，他認為內房最壞情况已到，經濟雖然較受疫情影響，但首季未須太擔心撥備問題。

貸款收益率料續下行 撥備前利潤減速

富瑞中國金融業研究主管陳姝瑾則預期，今年內銀純利增長將回到單位數，銀行在2020年第二季大幅增加撥備，帶動去年撥備減少。不過今年內地經濟放緩，預料下半年不良貸款率提高，銀行需要增加撥備，同時銀行需加強向實體經濟讓利，貸款需求亦在減少，貸款收益率料將繼續下行，連帶今年撥備前利潤也會減速。