迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求

明報記者 薛偉傑

Boxful行政總裁張迅豪、副總裁陳啟賢表示，2019年其台北迷你倉有網店客戶，因為分身不暇，提出能否請該公司代為處理他們網店的物流運作，包括按訂單執貨、包裝、貼地址標籤、出貨及入貨等。於是，其台北分公司便先嘗試這項新業務。

兩人強調，雖然行內很多年前已經有第三方物流服務，但入場門檻很高，通常只服務連鎖店等中大型企業，每月收費高達約100萬元。所以，當時其台北分公司推出針對小型網店的第三方物流服務，即現時所說「網店物流」服務，僅要求每家網店至少寄存「一板貨」（指1米×1.2 米×1.6米的空間，總容積1.92立方米）。

台北客戶提要求 發現商機

最初，因為每家網店銷量不多，其台北分公司員工根據網店指示處理出貨和入貨事宜。他們發覺，每家網店運作程序十分相近，很多都開在SHOPLINE和Shopify等大型平台。於是他們提議，該公司開發一個雲端訂單配送管理系統，和幾個大型網店平台系統對接。這樣，合作的網店每逢收到新訂單，都會自動匯入到雲端訂單配送管理系統，其台北員工便可即時按單執貨、包裝、貼地址標籤和安排出貨，提高效率，毋須網店店主每收到一張訂單，都要通過電話或電郵向他們發出指示。

其台北員工成功說服SHOPLINE和Shopify等大型網店平台開放系統的「應用程式接口」（API），讓該公司雲端訂單配送管理系統對接。據悉，當時說服大型網店平台不算困難，因為它們明白，當合作網店的生意愈做愈大，總有一日需要第三方代為處理物流服務；若要為合作網店創造價值，就需要開放API，讓第三方公司對接。

駁入網購平台 執貨毋須經網店

2021年初，該公司將網店物流服務擴展到首爾和香港。現時，網店物流服務在3個地方合共與超過10個大型網店平台系統對接，包括HKTVmall、WooCommerce、Shopee蝦皮及Pinkoi等。

至於物流公司，亦有超過25家對接系統。在台灣，合作網店的顧客可以選擇在便利店取貨。在香港，網店顧客可以在順豐智能櫃取貨。而且，其網店物流服務除付運給本地顧客，亦可以覆蓋北美洲、歐洲及亞洲其他地區。

張迅豪和陳啟賢透露，其網店物流服務在台北和首爾要求每家網店至少要寄存「一板貨」，在香港只要求每家網店至少寄存「半板貨」。這是考慮到網購在香港起步相對較遲較慢，所以盡量降低入場門檻，希望小規模的網店也可以使用這項服務。

網店物流的儲存費，大約是每板貨每月450至599元（有時會有推廣優惠），有關貨倉是恒溫和恒濕。而且，每月儲存費可以按有關網店實際儲貨量來計算。例如，可以今個月儲兩板貨，下個月只儲一板貨，再下個月又儲三板貨之類。其儲存費每個月浮動，這個計費方式，有別於傳統的第三方物流服務。不過，除儲存費之外，執貨、包裝及入箱、貼上地址標籤、代為收貨、點貨、本地退貨等服務需按量收費。至於物流公司費用，該公司可以代收，以方便網店店主。

ARPU數百元至逾10萬都有

兩人不願透露網店物流服務的每個客戶每月平均收費（ARPU），但他們表示，使用這項服務的網店大小都有，一家網店每月帶來的收入，由數百元至逾10萬元都有。整體來說，ARPU一直在上升。若以其網店物流服務的總營業額來說，2021年大約是2019年的40倍。當然，這部分是因為該公司在2019年只在台北推出網店物流服務，而2021年台北、首爾、香港三地已推出相關服務。即使撇除這個因素，仍然可以想像到，每個地點的網店物流服務的增長都相當快速。相信這可能是因為，除了不少人以開設網店來創業之外，很多早已開業的中小企業近年嘗試在傳統的線下模式之外，同時開拓線上業務。

張迅豪和陳啟賢表示，經營網店物流服務需要設立全新貨倉，又要開發軟件，初期投入很大。不過，隨着業務增長，相信稍後時間就可以收支平衡。

[新經濟新天地]