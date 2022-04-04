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陳智鑾：送契物業要小心處理

【明報專訊】馮先生現時75歲，持有一個市區現契物業，市值約700萬元，樓齡30年，管理公司勤於保養，狀態尚算良好。馮先生有兩名兒子，現時與其中一子同住。由於年歲漸長，馮先生希望將物業交給兒子，方便日後打理。他聽朋友說可用送契形式贈給兒子，可節省印花稅，想了解實際操作和風險。

送契樓是指業主將業權免費送贈給他人，常見於夫妻、子女及其他近親之間，由於是送贈而沒有成交價錢，在土地查冊中會出現「deed of gift」，或者代價（consideration）一欄是「0」或「NIL」。

以往不少長輩以送契形式將物業送給子女，原因是以為成交價是零，便不用交印花稅。事實上，物業的印花稅除了會以成交價計算，仍會以稅局的評核作最後決定。以往樓價低迷時，低於100萬元的物業只收100元印花稅，是否送契對印花稅收入影響不大，但現時樓價動輒幾百萬，稅局會根據附近市場成交價作參考，如受贈方是直系親屬，就要按第二標準稅率支付印花稅（即較低的印花稅率）。

另一方面，要提提馮先生，送契樓的按揭及業權限制，會比一般物業多，第一是受限於額外印花稅，即使受贈者是兒子，在接受物業後的36個月內，如希望賣出相關物業仍要繳交相應的額外印花稅，最高可達成交價的20%。

倘轉售須繳額外印花稅 或高達20%

其次，若想兒子接受物業後希望短期內加按套現，銀行亦有機會拒絕接受按揭申請。根據香港法例第6章 《破產條例》，其中第49條提到，為了防止破產前逃避債項，法律規定凡破產呈請前5年之低於市價交易 （transactions undervalue），破產官可申請討回，所以一般來說，送契物業5年內有因前業主破產而「被收樓」風險，銀行在申請按揭時，如相關物業送契是在5年內發生，因應風險規避一般都不會接受送契樓的按揭申請。如果你是受贈一方，首5年內想用物業做活化套現基本上不可能，而若你是新買家，便有需要準備資金，在沒有按揭的情况下成交物業了。

透過馮先生的案例，亦想提醒各位讀者，如何保障自己，一旦不小心買到送契樓，除非資金十分雄厚，否則好大機會要「撻訂」 或取消交易，作為一個買家，又應該如何保障自己？最重要是學懂閱讀土地查冊表（Land Search），是否送契樓，會顯示在代價一欄。

按揭業權限制較一般物業多

除了最近的交易外，5年內的交易亦要留意，因為剛才提到破產追朔期為5年。所以讀懂土地查冊表，便可以為自己增添一份保障。另外，若心儀屬於送契樓，你亦可以先向銀行和律師樓查詢，該單位在交易和申請按揭時會不會遇到問題，如果兩方都回答正面，再和賣家訂立合約就可更安心了。

信達興業董事資深物業投資者

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[陳智鑾 理財信箱]